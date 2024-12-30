"Кохання може трапитися": журналістка розкрила деталі зйомок реаліті-шоу "Холостяк" (фото)

Аліна Доротюк заявила, що попри фактичний вплив сценарію, над яким працює ціла команда фахівців, це не значить, що пара може закохатися одне в одного.

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Інтерв'юєрка Аліна Доротюк заявила, що під час зйомок реаліті-шоу "Холостяк" значний вплив на 80% розвитку сюжету має сценарій. Про це вона розповіла у власному Reels на сторінці в Instagram.

Відповідаючи на питання користувачки про те, якої вона думки про сам проєкт, фінал та обраницю Олександра Терена — волонтерку Інну Бєлєнь, вона заявила, що сама працювала редакторкою на схожих реаліті.

Reels Доротюк

"Як людина, яка працювала редактором на різних реаліті, подібні шоу я давно не дивлюся. Бо 80% — це робота сценаристів, редакторів, психологів тощо", — написала інтерв'юєрка.

Водночас пані Доротюк переконана, що попри контроль розвитку подій на реаліті-шоу, це не заперечує того факту, що "кохання може трапитися і в таких умовах". Вона розповіла, що колись після шоу "Половинки" одна з пар змогла облаштувати своє життя. Вона додає, що в цієї навіть народилася дитина, яку назвали на її честь.

"Тому — усе покаже час", — написала інтерв'юерка у своїй відповіді на запитання користувачки.

Нагадаємо, Фокус писав, що волонтерка Інна Бєлєнь стала переможницею "Холостяка-13". Матір головного холостяка Олександра зазначила, що одна з дівчат вже готова до подружнього життя з її сином, а ось інша ще "не доросла до того, щоби бути дружиною".

Також ми розповідали, як Інна Бєлєнь розповіла свої враження під час зйомок шоу. Найсильніше хвилювання у дівчини відбулось у вечір першої появи на "Холостяк 2024", коли вона приєдналась до шоу пізніше за інших.