Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Кохання може трапитися": журналістка розкрила деталі зйомок реаліті-шоу "Холостяк" (фото)

Аліна Доротюк
Фото: instagram.com/dorotiuk_/ | Інтерв'юєрка Аліна Доротюк розкрила вплив сценарію на шоу "Холостяк"

Аліна Доротюк заявила, що попри фактичний вплив сценарію, над яким працює ціла команда фахівців, це не значить, що пара може закохатися одне в одного.

Related video

Інтерв'юєрка Аліна Доротюк заявила, що під час зйомок реаліті-шоу "Холостяк" значний вплив на 80% розвитку сюжету має сценарій. Про це вона розповіла у власному Reels на сторінці в Instagram.

Відповідаючи на питання користувачки про те, якої вона думки про сам проєкт, фінал та обраницю Олександра Терена — волонтерку Інну Бєлєнь, вона заявила, що сама працювала редакторкою на схожих реаліті.

Reels Доротюк Fullscreen
Reels Доротюк

"Як людина, яка працювала редактором на різних реаліті, подібні шоу я давно не дивлюся. Бо 80% — це робота сценаристів, редакторів, психологів тощо", — написала інтерв'юєрка.

Водночас пані Доротюк переконана, що попри контроль розвитку подій на реаліті-шоу, це не заперечує того факту, що "кохання може трапитися і в таких умовах". Вона розповіла, що колись після шоу "Половинки" одна з пар змогла облаштувати своє життя. Вона додає, що в цієї навіть народилася дитина, яку назвали на її честь.

"Тому — усе покаже час", — написала інтерв'юерка у своїй відповіді на запитання користувачки.

Нагадаємо, Фокус писав, що волонтерка Інна Бєлєнь стала переможницею "Холостяка-13". Матір головного холостяка Олександра зазначила, що одна з дівчат вже готова до подружнього життя з її сином, а ось інша ще "не доросла до того, щоби бути дружиною".

Також ми розповідали, як Інна Бєлєнь розповіла свої враження під час зйомок шоу. Найсильніше хвилювання у дівчини відбулось у вечір першої появи на "Холостяк 2024", коли вона приєдналась до шоу пізніше за інших.