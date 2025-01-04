"Без зайвих фільтрів і камер": переможниця та "Холостяк" залишились у стосунках після проєкту

За словами Олександра "Терена", вони з Інною Бєлєнь хочуть будувати стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші, тому відтепер будуть ділитися лише тим, що для них обох буде комфортним.

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Ветеран російсько-української війни, а також головний герой 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Олександр Будько з позивним "Терен" після закінчення проєкту залишається у стосунках з його переможницею волонтеркою з Харкова Інною Бєлєнь. Про це повідомив сам Олександр під час постшоу, який транслював телеканал "СТБ", пише "УНІАН".

"Є наснага і час кохати і розвиватися. Буду відвертим, я не шкодую про участь в шоу. Це пригода, яка дала розуміння себе і жінок. І дала те, що я шукав. Прийшло переконання, що у стосунках повинні вкладатися двоє людей", — сказав "Терен".

Він також підкреслив, що війна не заважає будувати стосунки, а навпаки спонукає до цього.

"В цей складний час, коли війна, коли гинуть люди, нам потрібно створювати сім'ї та народжувати дітей", — зазначив Олександр.

"Терен" та Інна Бєлєнь Фото: СТБ

Під час розмови з ведучим проєкту Григорієм Решетником "Терен" разом з Інною Бєлєнь зізнались, що оскільки саме шоу знімається заздалегідь, то кілька місяців після завершення зйомок їм довелось приховувати свої стосунки від загалу.

"Після проєкту вийти у світ було важко. Нам потрібно було бути непомітними. Разом не вдається жити. Поки кочування таке з однієї квартири в іншу. Ми кайфуємо разом", — зазначила парочка.

Для того, аби налагодити спільне життя Інна переїхала з Харкова до Києва, де живе Олександр.

"Я щасливий, що ми знайшли одне одного", — наголосив "Терен".

Крім того, у промо ролику ветеран та волонтерка обіймаються і цілуються біля новорічної ялинки.

На своїй сторінці в Instagram Олександр зазначив, що їхнє особисте життя не буде під прицілом камер і вони зберігатимуть приватність.

"Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші. Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним", — написав "Терен".

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що переможницею 13-го сезону шоу "Холостяк" стала Інна Бєлєнь.

30 грудня інтерв'юєрка Аліна Доротюк заявила, що під час зйомок реаліті-шоу "Холостяк" значний вплив на 80% розвитку сюжету має сценарій.