Победительница "Холостяка" объяснила, почему не живет вместе с Александром Тереном (фото)

Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень говорит, что сейчас они с Александром "Тереном" живут на две квартиры, а каждый из пары имеет собственный ключ к каждой из квартир.

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Победительница 13-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк", волонтер Инна Белень рассказала некоторые детали совместной жизни с героем проекта Александром "Тереном". Девушка выложила ролик в своем Instagram, где показала кадры съемок сюжета для постшоу.

После публикации видео победительницу "Холостяка" спрашивали, почему съемку провели именно в ее квартире и живут ли герои реалити-шоу друг от друга отдельно.

Ответ Инны Белень в комментариях о совместной жизни с Тереном (фото: скриншот Instagram)

"Вопрос только один, почему твоя квартира? Живете ли вы отдельно?", — спросили пользователи у Инны Белень.

В ответ женщина заявила, что пока они не живут вместе. По ее словам, главная причина заключается в желании обоих молодых людей иметь личное пространство.

"Мы живем на две квартиры и у обеих ключи от каждой квартиры. Потому что нужно личное пространство, тем более с графиком Саши", — отметила Инна.

Напомним, Фокус писал, что 27 декабря 2024 года победительницей 13-го сезона шоу "Холостяк" стала Инна Белень. Главный герой 13-го сезона, ветеран войны Александр "Терен" сделал свой выбор в пользу 29-летней волонтерки.

Впоследствии сообщалось, что победительница и "Холостяк" остались в отношениях после проекта. По словам Александра "Терена", они с Инной Белень хотят строить отношения в атмосфере любви, доверия и тишины.