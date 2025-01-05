Переможниця "Холостяка" пояснила, чому не живе разом з Олександром Тереном (фото)

Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь каже, що наразі вони з Олександром "Тереном" живуть на дві квартири, а кожен з пари має власний ключ до кожної з помешкань.

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Переможниця 13-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк", волонтерка Інна Бєлєнь розповіла деякі деталі спільного життя з героєм проєкту Олександром "Тереном". Дівчина виклала ролик у своєму Instagram, де показала кадри зйомок сюжету для постшоу.

Після публікації відео переможницю "Холостяка" питали, чому зйомку провели саме в її квартирі та чи живуть герої реаліті-шоу одне від одного окремо.

Відповідь Інни Бєлєнь у коментарях про спільне життя з Тереном (фото: скріншот Instagram)

"Питання тільки одне, чому твоя квартира? Чи живете ви окремо?", — запитали користувачі в Інни Бєлєнь.

У відповідь жінка заявила, що наразі вони не живуть разом. За її словами, головна причина полягає у бажанні обох молодих людей мати особистий простір.

"Ми живемо на дві квартири та в обох ключі від кожної квартири. Тому що потрібен особистий простір, тим паче з графіком Саші", — зазначила Інна.

Нагадаємо, Фокус писав, що 27 грудня 2024 року переможницею 13-го сезону шоу "Холостяк" стала Інна Бєлєнь. Головний герой 13-го сезону, ветеран війни Олександр "Терен" зробив свій вибір на користь 29-річної волонтерки.

Згодом повідомлялося, що переможниця та "Холостяк" залишились у стосунках після проєкту. За словами Олександра "Терена", вони з Інною Бєлєнь хочуть будувати стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші.