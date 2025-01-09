Переможниця "Холостяка" розповіла, чи планує вийти заміж за "Терена" (відео)

Волонтерка Інна Бєлєнь розповіла, як їм з "Тереном" доводилось ховати стосунки після зйомок. Вона зізналась, чи бачить біля свого імені прізвище Будько.

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Головним героєм 13 сезону шоу "Холостяк" був ветеран війни Олександр "Терен" Будько, і його серце вдалося захопити волонтерці з Харкова Інні Бєлєнь. У фіналі проєкту "холостяк" традиційно зізнається переможниці у почуттях та дарує їй каблучку. Харків’янка в інтерв’ю "Слава+", опублікованому 9 січня, розповіла, чи очікувати весілля медійної пари.

Ведучий спитав Інну, чи може вона зараз допустити думку, що "Терен" стане її чоловіком.

"Допустити думку? Допустити можу. Просто реально в нас такий складний час… Наприклад, спитайте мене, чи могла я в червні сказати, що я стану обраницею Саші чи я буду жити в Києві на правому березі, коли половина сім'ї на лівому. Тобто все може бути в цьому житті, просто все", — зізналась вона.

Жінка пояснила, що хотіла б, якщо йдеться про сім’ю, щоб це було офіційно. Вона уточнила, що не обов’язково йдеться про весілля. Однак Інна має юридичну освіту, тому виступає за оформлення стосунків.

"Не треба потім нічого нікому доводити. В цьому плані — так. Але через те, що я вже була в шлюбі, я тепер буду підходити до цього більш врівноважено і більш серйозно", — розповіла вона.

Переможниця "Холостяка" поділилась, що у першому шлюбі не брала прізвище чоловіка. Якщо ж вона виходитиме заміж за "Терена", планує стати Інною Будько. Однак зараз про весілля харків’янка не думає.

Вона пояснила, що фактично стосунки між нею й "холостяком" тільки починаються. Парі доводилось тривалий час ховатись, щоб не розсекретити фінал проєкту. Через це вони не могли ходити разом з рідними й друзями у заклади, а також подорожувати. Закохані зустрічались майже завжди вдома, найчастіше — у квартирі Інни.

Коли зйомки тільки закінчились, пара зустрічалась відкрито. "Терен" приїжджав на мотоциклі та вручав троянди, жартома повідомляючи Інні, що вона "проходить далі". Однак потім шоу набуло масштабу, і довелося ховатись.

"Ми ще не навели себе в реальному житті як пара", — підкреслила волонтерка.

Нагадаємо, 5 січня волонтерка Інна Бєлєнь ділилась, що вони з Олександром "Тереном" Будько живуть на дві квартири, бо хочуть мати особистий простір.

Як передавав 3 січня Фокус, на проєкті "Холостяк" знайшла своє кохання ще одна учасниця. Хоча у цьому випадку стосунки пари розпочалися вже після зйомок, познайомились вони саме на шоу.