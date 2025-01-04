Не "Терен": Настя Анісімова знайшла несподіване кохання на шоу "Холостяк" (фото)

Блогерка Анастасія Анісімова зізналась, що після проєкту в її житті сталися дві "дуже великі зміни". Хлопець, який познайомив її зі справжнім взаємним коханням, увесь час був за кадром.

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Учасниця 13 сезону шоу "Холостяк" і блогерка Анастасія Анісімова зізналась, що зустріла кохання на проєкті, але не знала про це, поки не залишилась без троянди. Романтичною історією вона поділилась у постшоу, яке вийшло в ефір 3 січня.

"У мене стались дуже великі зміни після проєкту. По-перше, я переїхала в Київ. По-друге, це те, що я знайшла своє справжнє кохання. І мушу зізнатись, що я знайшла своє кохання на проєкті "Холостяк"", — розповіла Анісімова.

Вона зустріла коханого під час зйомок, але спілкуватись вони почали вже після того, як дівчина залишила шоу.

"Ця людина весь час працювала за кадром, виставляла світло, щоб ми всі такі гарні були в кадрі", — розкрила інтригу блогерка.

Вона запевнила, що про закоханість члена знімальної команди не здогадувалась, і "правила ніхто не порушував". У студію запросили й самого Єгор, який вийшов з букетом для коханої. Він розповів, що Настя зачепила його не лише зовнішністю, але й поведінкою за кадром. Хлопець зрозумів свої почуття ще після першої вечірки, адже вона йому особливо запам’яталась.

Настя Анісімова з коханим Єгором Фото: Скриншот випуску шоу "Холостяк"

"Моя задача була на цьому проєкті — працювати, тому я відволікався тим, що я робив свою роботу. В мене була задача зробити роботу — я її виконував", — поділився Єгор.

Він пояснив, що знаків уваги проявляти не міг. Ведучий Григорій Решетник наголосив, що це демонструє професіоналізм і чесність хлопця.

Коли "Терен" вирішив завершити свою історію з Анастасією, Єгор знайшов її через соцмережі, але відповіді не очікував. Коли ж блогерка взаємно підписалась, хлопцю вдалося з нею поспілкуватись і дізнатись її краще. Розмова почалась з запитання, як учасниця "Холостяка" почувається після того, як не отримала троянду.

"Я в принципі запам’ятала його на знімальному майданчику і мені було дуже приємно те, що йому не все одно на мої почуття. (…) Ми почали спілкуватись і ми просто одразу знайшли спільну мову, от ніби ми завжди були знайомі", — згадала Анісімова.

З її слів, перше побачення відбулося, коли вона приїхала у Київ. З того моменту пара разом.

"Жарти жартами, однак в мене в житті такого ще не було, щоб от я побачила людину, подивилась в очі й все стало одразу зрозуміло. І не треба було зайвих слів. Просто дуже швидка закоханість", — зізналась учасниця "Холостяка".

Вона підтвердила, що наважилась на переїзд у столицю, бо Єгор запропонував з’їхатись. Зараз закохані живуть разом.

Хлопець не вважає розвиток стосунків стрімким. Він пояснив, що не розуміє стосунків на відстані. Настя ж поділилась, що вперше відчуває у стосунках спокій і повну гармонію.

"Я зрозуміла, що таке кохання дійсно взаємне", — заявила вона.

У своєму закритому Instagram-профілі, як передали в УНІАН, Анісімова опублікувала спільні фото з коханим.

"Ти любов, ти сенс, ти майбутнє, ти моє все. Я кохаю тебе до нестями", — підписала знімки вона.

Фото, які опублікувала Анісімова в соцмережах Фото: УНІАН Фото, які опублікувала Анісімова в соцмережах Фото: УНІАН

Підписники підтримали пару. Публікацію прокоментував і ведучий "Холостяка".

"Будьте щасливими! Ви прекрасні", — написав він.

Нагадаємо, на постшоу герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Будько розповів, чи залишився у стосунках з переможницею Інною Бєлєнь. Він підкреслив, що про участь у проєкті не шкодує.

Учасниця "Холостяка" Юстина Багай розповіла, яке насправді враження на її батьків справив "Терен" і чому сім’я не була здивована, коли після спільної зустрічі дівчина не отримала троянду. З її слів, Будько "не відповідав ідеалам її чоловіка".