Не "Терен": Настя Анисимова нашла неожиданную любовь на шоу "Холостяк" (фото)

Блогер Анастасия Анисимова призналась, что после проекта в ее жизни произошли две "очень большие перемены". Парень, который познакомил ее с настоящей взаимной любовью, все время был за кадром.

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Участница 13 сезона шоу "Холостяк" и блогер Анастасия Анисимова призналась, что встретила любовь на проекте, но не знала об этом, пока не осталась без розы. Романтической историей она поделилась в постшоу, которое вышло в эфир 3 января.

"У меня произошли очень большие изменения после проекта. Во-первых, я переехала в Киев. Во-вторых, это то, что я нашла свою настоящую любовь. И должна признаться, что я нашла свою любовь на проекте "Холостяк"", — рассказала Анисимова.

Она встретила любимого во время съемок, но общаться они начали уже после того, как девушка покинула шоу.

"Этот человек все время работал за кадром, выставлял свет, чтобы мы все такие красивые были в кадре", — раскрыла интригу блогер.

Она заверила, что о влюбленности члена съемочной команды не догадывалась, и "правила никто не нарушал". В студию пригласили и самого Егора, который вышел с букетом для любимой. Он рассказал, что Настя зацепила его не только внешностью, но и поведением за кадром. Парень понял свои чувства еще после первой вечеринки, ведь она ему особенно запомнилась.

Настя Анисимова с возлюбленным Егором Настя Анисимова Фото: Скриншот выпуска шоу "Холостяк"

"Моя задача была на этом проекте — работать, поэтому я отвлекался тем, что я делал свою работу. У меня была задача сделать работу — я ее выполнял", — поделился Егор.

Он объяснил, что знаков внимания проявлять не мог. Ведущий Григорий Решетник отметил, что это демонстрирует профессионализм и честность парня.

Когда "Терен" решил завершить свою историю с Анастасией, Егор нашел ее через соцсети, но ответа не ожидал. Когда же блогер взаимно подписалась, парню удалось с ней пообщаться и узнать ее лучше. Разговор начался с вопроса, как участница "Холостяка" чувствует себя после того, как не получила розу.

"Я в принципе запомнила его на съемочной площадке и мне было очень приятно то, что ему не все равно на мои чувства. (...) Мы начали общаться и мы просто сразу нашли общий язык, вот будто мы всегда были знакомы", — вспомнила Анисимова.

По ее словам, первое свидание состоялось, когда она приехала в Киев. С того момента пара вместе.

"Шутки шутками, однако у меня в жизни такого еще не было, чтобы вот я увидела человека, посмотрела в глаза и все стало сразу понятно. И не надо было лишних слов. Просто очень быстрая влюбленность", — призналась участница "Холостяка".

Она подтвердила, что решилась на переезд в столицу, потому что Егор предложил съехаться. Сейчас влюбленные живут вместе.

Парень не считает развитие отношений стремительным. Он объяснил, что не понимает отношений на расстоянии. Настя же поделилась, что впервые чувствует в отношениях спокойствие и полную гармонию.

"Я поняла, что такая любовь действительно взаимная", — заявила она.

В своем закрытом Instagram-профиле, как передали в УНИАН, Анисимова опубликовала совместные фото с возлюбленным.

"Ты любовь, ты смысл, ты будущее, ты мое все. Я люблю тебя до безумия", — подписала снимки она.

Фото, которые опубликовала Анисимова в соцсетях Фото: УНИАН Фото, которые опубликовала Анисимова в соцсетях Фото: УНИАН

Подписчики поддержали пару. Публикацию прокомментировал и ведущий "Холостяка".

"Будьте счастливыми! Вы прекрасны", — написал он.

Напомним, на постшоу герой 13 сезона "Холостяка" Александр Будько рассказал, остался ли в отношениях с победительницей Инной Белень. Он подчеркнул, что об участии в проекте не жалеет.

Участница "Холостяка" Юстина Багай рассказала, какое на самом деле впечатление на ее родителей произвел "Терен" и почему семья не была удивлена, когда после совместной встречи девушка не получила розу. По ее словам, Будько "не соответствовал идеалам ее мужчины".