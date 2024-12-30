"Под камерами ты один человек, а без — другой": Юстина рассказала о чувствах к "Терену" (фото)

Участница "Холостяка" раскритиковала Александра "Терена" за неидеальность и поделилась, что не планировала так долго сниматься в проекте. Она рассказала новые детали относительно того, какое впечатление ветеран произвел на ее семью.

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Участница 13 сезона шоу "Холостяк" Юстина Багай откровенно рассказала о своих чувствах к ветерану Александру "Терена" Будько и эмоциях после того, как покинула проект. Об этом известно из ее интервью "РБК-Украина".

Багай призналась, что не видела себя в финале и ожидала, что покинет "Холостяк" уже на третьей неделе. По ее словам, проект начали снимали 15 июля, а в середине августа она должна была лететь с сестрой в Хорватию, чтобы праздновать там ее День рождения.

В выпуске, в котором "Терен" знакомился с семьями участниц, присутствовала и сестра Юстины Фото: Скриншот выпуска шоу "Холостяк"

"Я поняла, что останусь на дольше тогда, когда начала строиться эта наша история совместная с Сашей. Когда мы начали ходить на первые свидания, уже личные. Уже в Карпатах, когда мы провели вместе весь день, я уже поняла, что мы можем пробовать строить что-то большее", — рассказала девушка.

Три месяца после завершения проекта ее еще "телипало", пока не сняли финальное пост-шоу. Багай объяснила, что у нее "все еще тешило", но после окончания эфиров с ее участием стало легче. Она отпустила ситуацию и работает с психологом.

"Хорошо, что он меня отпустил за неделю до знакомства с его родителями. Потому что я не знаю, насколько бы сильно я уже тогда привязалась к нему. Поэтому я и благодарю за то, что я ушла. Нет обид", — отметила участница "Холостяка".

Она вспомнила, что сестра сразу предупредила о неизбежном. Родственница поняла, что после недели знакомств с родителями Багай оставят проект, потому что "что-то было не так". Родителей девушки известие об этом также не удивило.

Родители Юстины на фото — крайние справа и слева Фото: Скриншот выпуска шоу "Холостяк"

"Они говорили, что невозможно раскрыть человека за полчаса диалога, из которых 10 минут ты пьешь воду. Это так дословно. И это о том, что под камерами ты один человек, а без камеры — другой", — поделилась она.

Багай подтвердила, что имеет список качеств, которые хочет видеть в своем мужчине.

"Саша, это скорее, о симпатии. Он не соответствовал идеалам моего мужа, он был другим. Но вопреки идеалам, которые есть в моей голове, Саша все равно мне очень понравился", — призналась она.

По мнению девушки, мужчина должен быть хорошим и добрым, иметь искреннее сердце, поддерживать и помогать своей любимой, стать для нее опорой.

"Саша не такой идеальный, как я себе его рисовала, но это прекрасно. Надо благодарить и отпускать", — добавила участница шоу.

Напомним, Александр "Терен" Будько назвал 8 "красных флажков женщинах", среди которых — нежелание иметь пятерых детей.

Волонтер и победительница "Холостяка" Инна Белень рассказала о своем табу в отношениях и о жизни после проекта.