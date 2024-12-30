"Під камерами ти одна людина, а без — інша": Юстина розповіла про почуття до "Терена" (фото)

Учасниця "Холостяка" розкритикувала Олександра "Терена" за неідеальність та поділилась, що не планувала так довго зніматись у проєкті. Вона розповіла нові деталі щодо того, яке враження ветеран справив на її сім’ю.

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Учасниця 13 сезону шоу "Холостяк" Юстина Багай відверто розповіла про свої почуття до ветерана Олександра "Терена" Будька та емоції після того, як залишила проєкт. Про це відомо з її інтерв'ю "РБК-Україна".

Багай зізналась, що не бачила себе у фіналі й очікувала, що залишить "Холостяк" вже на третьому тижні. З її слів, проєкт почали знімали 15 липня, а в середині серпня вона мала летіти з сестрою у Хорватію, щоб святкувати там її День народження.

У випуску, в якому "Терен" знайомився з сім'ями учасниць, була присутня і сестра Юстини Фото: Скриншот випуску шоу "Холостяк"

"Я зрозуміла, що залишуся надовше тоді, коли почала будуватися ця наша історія спільна з Сашею. Коли ми почали ходити на перші побачення, вже особисті. Вже в Карпатах, коли ми провели разом увесь день, я вже зрозуміла, що ми можемо пробувати будувати щось більше", — розповіла дівчина.

Три місяці після завершення проєкту її ще "теліпало", поки не зняли фінальне пост-шоу. Багай пояснила, що у неї "все ще тьохкало", але після закінчення ефірів з її участю стало легше. Вона відпустила ситуацію та працює з психологом.

"Добре, що він мене відпустив за тиждень до знайомства з його батьками. Бо я не знаю, наскільки б сильно я вже тоді прив'язалася до нього. Тому я й дякую за те, що я пішла. Немає образ", — зауважила учасниця "Холостяка".

Вона згадала, що сестра одразу попередила про неминуче. Родичка зрозуміла, що після тижня знайомств з батьками Багай залишать проєкт, бо "щось було не так". Батьків дівчини звістка про це також не здивувала.

Батьки Юстини на фото — крайні справа і зліва Фото: Скриншот випуску шоу "Холостяк"

"Вони казали, що неможливо розкрити людину за пів години діалогу, з яких 10 хвилин ти п’єш воду. Це отак дослівно. І це про те, що під камерами ти одна людина, а без камери — інша", — поділилась вона.

Багай підтвердила, що має список якостей, які хоче бачити у своєму чоловіку.

"Саша, це скоріше, про симпатію. Він не відповідав ідеалам мого чоловіка, він був інакшим. Але всупереч ідеалам, які є в моїй голові, Саша все одно мені дуже сподобався", — зізналась вона.

На думку дівчини, чоловік має бути хорошим та добрим, мати щире серце, підтримувати та допомагати своїй коханій, стати для неї опорою.

"Саша не такий ідеальний, як я собі його малювала, але це прекрасно. Треба дякувати й відпускати", — додала учасниця шоу.

Нагадаємо, Олександр "Терен" Будько назвав 8 "червоних прапорців жінках", серед яких — небажання мати п’ятьох дітей.

Волонтерка і переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь розповіла про свою табу у стосунках та про життя після проєкту.