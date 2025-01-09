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Победительница "Холостяка" рассказала, планирует ли выйти замуж за "Терена" (видео)

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Фото: Скрин видео | Инна Белень призналась, планирует ли стать женой "Терена"

Волонтер Инна Белень рассказала, как им с "Тереном" приходилось прятать отношения после съемок. Она призналась, видит ли возле своего имени фамилию Будько.

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Главным героем 13 сезона шоу "Холостяк" был ветеран войны Александр "Терен" Будько, и его сердце удалось захватить волонтерке из Харькова Инне Белень. В финале проекта "холостяк" традиционно признается победительнице в чувствах и дарит ей кольцо. Харьковчанка в интервью "Слава+", опубликованном 9 января, рассказала, ожидать ли свадьбы медийной пары.

Ведущий спросил Инну, может ли она сейчас допустить мысль, что "Терен" станет ее мужем.

"Допустить мысль? Допустить могу. Просто реально у нас такое сложное время... Например, спросите меня, могла ли я в июне сказать, что я стану избранницей Саши или я буду жить в Киеве на правом берегу, когда половина семьи на левом. То есть все может быть в этой жизни, просто все", — призналась она.

Женщина объяснила, что хотела бы, если речь идет о семье, чтобы это было официально. Она уточнила, что не обязательно речь идет о свадьбе. Однако Инна имеет юридическое образование, поэтому выступает за оформление отношений.

"Не надо потом ничего никому доказывать. В этом плане — да. Но из-за того, что я уже была в браке, я теперь буду подходить к этому более уравновешенно и более серьезно", — рассказала она.

Победительница "Холостяка" поделилась, что в первом браке не брала фамилию мужа. Если же она будет выходить замуж за "Терена", планирует стать Инной Будько. Однако сейчас о свадьбе харьковчанка не думает.

Она объяснила, что фактически отношения между ней и "холостяком" только начинаются. Паре приходилось длительное время прятаться, чтобы не рассекретить финал проекта. Поэтому они не могли ходить вместе с родными и друзьями в заведения, а также путешествовать. Влюбленные встречались почти всегда дома, чаще всего — в квартире Инны.

Когда съемки только закончились, пара встречалась открыто. "Терен" приезжал на мотоцикле и вручал розы, в шутку сообщая Инне, что она "проходит дальше". Однако потом шоу приобрело масштаб, и пришлось прятаться.

"Мы еще не навели себя в реальной жизни как пара", — подчеркнула волонтер.

Напомним, 5 января волонтер Инна Белень делилась, что они с Александром "Тереном" Будько живут на две квартиры, потому что хотят иметь личное пространство.

Как передавал 3 января Фокус, на проекте "Холостяк" нашла свою любовь еще одна участница. Хотя в этом случае отношения пары начались уже после съемок, познакомились они именно на шоу.