"Терен" не підтримав позицію своєї обраниці щодо російської мови: чому в скандал втрутилася донька Фаріон

Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь не розуміє тих, хто тисне на російськомовних українців, тоді як позиція її хлопця "Терена" протилежна. За його словами, він не хоче толерувати нічого російського.

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Після завершення романтичного шоу "Холостяк" Олександр Будько з позивним "Терен" продовжив зустрічатися зі своєю обраницею, волонтеркою Інною Бєлєнь. Нещодавно вона дала інтервʼю ведучому Славі Дьоміну, де розповіла про російську мову, через що втрапила у скандал та зіткнулася з непідтримкою свого хлопця. Фокус розповідає деталі.

Мовний скандал: як відреагував "Терен" на позицію Бєлєнь

В інтервʼю "Слава+" Бєлєнь зазначила, що не розуміє тих, хто тисне на російськомовних українців. Вона наголосила, що багато хто прожив усе своє життя в оточенні, де переважала ця мова, а тому складно швидше перейти на українську.

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Своєю чергою ветеран війни, хлопець Інни Бєлєнь "Терен" публічно відреагував на інтервʼю у своєму Instagram. Спочатку він звернувся до Слави Дьоміна, який зазначив, що бойові дії почали сприйматися як війна лише з 2022 року, а не 2014.

"Тоді це не сприймалося як війна? Для кого? Для тебе? Хто ще досі не знає, що війна триває вже 11 рік?! Хто ще досі зневажає загиблих на війні з 2014?! За що вони віддавали свої життя? Щоб зараз казали, що це не рахувалось як війна?" — відреагував "Терен".

Крім цього, він наголосив, що знав про інтервʼю, проте для нього стало відкриттям позиція Інни Бєлєнь щодо мови.

"Мені було боляче це дізнатись зараз. Ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача", — повідомив Олександр Будько.

Крім цього, він розповів, що колись зустрічався з російськомовною дівчиною, яка в стосунках з ним почала переходити на українську, проте вони часто сварилися на цьому ґрунті. Адже для нього мова була символом, частиною того, ким він є.

"Ми сварилися. Вона не розуміла, чому я реагую так гостро на російські пісні чи чому мене дратують її слова на кшталт "по-русски удобней". А я не міг пояснити це без гніву. Я відчував, що наша мова — це те, що мене тримає. Це частина мого життя, моєї боротьби. І якщо навіть вдома доводиться це відстоювати, то де тоді я можу бути собою?" — написав "Терен".

За його словами, мова — це більше, ніж просто слова, це символ боротьби, яку українці ведуть щодня.

Донька Ірини Фаріон підтримала "Терена": що відомо

Донька української мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин написала повідомлення "Терену", де подякувала йому за захист країни на полі бою та мови в тилу. Вона зазначила, що за це було вбито її матів, оскільки "мова — це зброя". Тоді як "Терен" зауважив, що його позиція була такою завжди.

"Як українець, як ветеран, як людина, що втратила ноги на війні, захищаючи кожного українця з Харкова, Дніпра, Києва та інших міст, я не можу і не хочу толерувати нічого російського", — сказав він.

Також Семчишин у своєму Instagram написала пост, в якому назвала "Терена" сильним, сміливим, справжнім воїном та героєм України, який захищає соловʼїну мову.

"Воїн, який пережив пекло війни. А серед вас і досі є люди, які кажуть: "Какая разніца". Ви не заслуговуєте на таких Героїв, які жертвують своїм життям заради рідної землі. Маєте затямити: за мову вбивають! Ірину Фаріон убито. Чи оцінили деякі з вас її постать? Ні. Але це ваші проблеми. А ви хочете бути толерантними!" — підсумувала вона.

Нагадаємо, у січні переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь розповіла, що хоче, щоб якщо йшлося про сімʼю, то це було офіційно. За її словами, це не обовʼязково означає весілля, проте вона виступає за оформлення стосунків.

Раніше "Терен" розповів, що після завершення шоу "Холостяк" він взяв участь у новому телепроєкті. Зокрема, йдеться про "МастерШеф".