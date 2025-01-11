"Терен" не поддержал позицию своей избранницы по русскому языку: почему в скандал вмешалась дочь Фарион

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень не понимает тех, кто давит на русскоязычных украинцев, тогда как позиция ее парня "Терена" противоположная. По его словам, он не хочет терпеть ничего русского.

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После завершения романтического шоу "Холостяк" Александр Будько с позывным "Терен" продолжил встречаться со своей избранницей, волонтеркой Инной Белень. Недавно она дала интервью ведущему Славе Демину, где рассказала о русском языке, из-за чего попала в скандал и столкнулась с неподдержкой своего парня. Фокус рассказывает детали.

Языковой скандал: как отреагировал "Терен" на позицию Белень

В интервью "Слава+" Белень отметила, что не понимает тех, кто давит на русскоязычных украинцев. Она отметила, что многие прожили всю свою жизнь в окружении, где преобладал этот язык, а потому сложно быстрее перейти на украинский.

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В свою очередь ветеран войны, парень Инны Белень "Терен" публично отреагировал на интервью в своем Instagram. Сначала он обратился к Славе Демину, который отметил, что боевые действия начали восприниматься как война только с 2022 года, а не с 2014.

"Тогда это не воспринималось как война? Для кого? Для тебя? Кто до сих пор не знает, что война продолжается уже 11 год?! Кто еще до сих пор презирает погибших на войне с 2014?! За что они отдавали свои жизни? Чтобы сейчас говорили, что это не считалось как война?" — отреагировал "Терен".

Кроме этого, он отметил, что знал об интервью, однако для него стала открытием позиция Инны Белень относительно языка.

"Мне было больно это узнать сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать и здесь для своего читателя", — сообщил Александр Будько.

Кроме этого, он рассказал, что когда-то встречался с русскоязычной девушкой, которая в отношениях с ним начала переходить на украинский, однако они часто ссорились на этой почве. Ведь для него язык был символом, частью того, кем он является.

"Мы ссорились. Она не понимала, почему я реагирую так остро на русские песни или почему меня раздражают ее слова вроде "по-русски удобней". А я не мог объяснить это без гнева. Я чувствовал, что наш язык — это то, что меня держит. Это часть моей жизни, моей борьбы. И если даже дома приходится это отстаивать, то где тогда я могу быть собой?" — написал "Терен".

По его словам, язык — это больше, чем просто слова, это символ борьбы, которую украинцы ведут ежедневно.

Дочь Ирины Фарион поддержала "Терена": что известно

Дочь украинского языковеда Ирины Фарион София Семчишин написала сообщение "Терену", где поблагодарила его за защиту страны на поле боя и языка в тылу. Она отметила, что за это были убиты ее маты, поскольку "язык — это оружие". Тогда как "Терен" отметил, что его позиция была такой всегда.

"Как украинец, как ветеран, как человек, потерявший ноги на войне, защищая каждого украинца из Харькова, Днепра, Киева и других городов, я не могу и не хочу терпеть ничего российского", — сказал он.

Также Семчишин в своем Instagram написала пост, в котором назвала "Терена" сильным, смелым, настоящим воином и героем Украины, который защищает соловьиный язык.

"Воин, который пережил ад войны. А среди вас до сих пор есть люди, которые говорят: "Какая разница". Вы не заслуживаете таких Героев, которые жертвуют своей жизнью ради родной земли. Должны запомнить: за язык убивают! Ирина Фарион убита. Оценили ли некоторые из вас ее фигуру? Нет. Но это ваши проблемы. А вы хотите быть толерантными!" — подытожила она.

Напомним, в январе победительница шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, что хочет, чтобы если речь шла о семье, то это было официально. По ее словам, это не обязательно означает свадьбу, однако она выступает за оформление отношений.

Ранее "Терен" рассказал, что после завершения шоу "Холостяк" он принял участие в новом телепроекте. В частности, речь идет о "МастерШеф".