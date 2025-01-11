"Мне больно": победительница "Холостяка" Белень отреагировала на ссору с Александром "Тереном" из-за языка

Пара, которая только недавно обнародовала свой роман, публично поссорилась. Инна Белень защитила людей, которые до сих пор переходят на украинский язык, что не поддержал ее парень-ветеран.

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Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень прокомментировала ссору со своим парнем, ветераном Александром "Тереном" Будько из-за украинского языка. В телеграм-канале волонтер отреагировала на скандал, который спровоцировали ее высказывания в интервью Славе Демину.

Белень, которая родом из Харькова, отметила, что не понимает людей, которые критикуют русскоязычных, и призналась, что иногда использует русизмы.

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"Если еще харьковчан грузить, что язык не такой, то блин, ну камон. Давайте все-таки оставаться человечными", — отметила девушка "Терена", на что сам ветеран отреагировал негативно.

"Сегодня я увидела, как легко можно перекрутить чьи-то слова и создать волну агрессии. То, что я пыталась донести, было искажено, и теперь это стало основанием для несправедливых нападок. Я всегда выступаю за украинский язык и поддерживаю его развитие. Однако, любые идеи, даже правильные, не должны внедряться через осуждение или принуждение. Перекручивание моих слов больно поразило меня, но я благодарю тех, кто понимает. И я желаю всем таких отношений, в которых вы способны решать все без привлечения посторонних людей", — написала Инна Белень в своих соцсетях.

Инна Белень отреагировала на скандал с языком Инна Белень отреагировала на скандал с языком

В частности, харьковчанка пожаловалась на то, что ее возлюбленный публично это комментировал не в ее пользу.

"Я привыкла к позиции, что в отношениях мы вместе и в радости, и в горе. Если я не права, мой мужчина защищает меня перед всеми, а дома мы можем спокойно поговорить и разобраться, что пошло не так. То, что сейчас произошло, когда наша ссора была вынесена на публику с перевернутой точкой зрения, для меня не является нормой", — написала волонтер.

Инна добавила, что она всегда поддерживает своего избранника.

"Я тот человек, на которого он всегда может положиться 24/7. Но сейчас мне очень больно. Меня это сильно обидело, и я чувствую себя незащищенной. Под его постом собралось много агрессии и негативных комментариев, которых до его комментариев не было. Это меня сильно поразило", — написала Белень.

Инна Белень и Александр "Терен"

Как на слова Инны Белень отреагировал Александр "Терен"

Ветеран российско-украинской войны возмутился из-за позиции своей возлюбленной.

"Для меня стала открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас", — написал герой шоу "Холостяк".

"После ранения это стало для меня еще более очевидным. Война не только отбирает, она меняет тебя. Язык — это больше, чем просто слова, это символ борьбы, которую мы ведем ежедневно", — считает "Терен".

Александр "Терен"

"Холостяка" поддержала журналистка Эмма Антонюк.

"Я благодарю тебя за принципиальность и очень хорошо понимаю, как болят эти опасные заигрывания с российским насилием, которое такое разное, такое гибридное", — написала она.

Напомним, планирует ли Инна Белень выйти замуж за Александра "Терена".

Также Фокус писал об участии Александра "Терена" в новом шоу.