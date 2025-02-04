"Далі окремо": учасники "Холостяка" Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь розійшлися (фото)

Учасники "Холостяка" подякували одне одному за кожен прожитий момент, щирість та відкритість. Тепер вони рухатимуться різними шляхами.

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Український ветеран та герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько та переможниця проєкту Інна Бєлєнь оголосили про свій розрив. Новинами пара поділилася на сторінках в Instagram.

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас", — почали Олександр та Інна своє звернення одне до одного та підписників.

Зокрема, "Терен" та Бєлєнь подякували одне одному за кожен прожитий момент, щирість та відкритість.

"В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас", — зазначили учасники 13-го сезону шоу "Холостяк".

Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь

Також експара подякувала всім, хто був поруч і підтримував їх.

Перед цим Олександр "Терен" у сторіс зазначив, що сьогодні буде "непроста, але необхідна розмова".

"Як завжди, це буде максимально відверто", — написав ветеран.

Тим часом Інна Бєлєнь також висловилася особисто від себе.

"Деякі історії залишають слід назавжди. Цей шлях був сповнений емоцій, щирих моментів і важливих уроків. Я вдячна за все, що сталося, і за те, ким я стала завдяки цьому досвіду", — написала харківська волонтерка.

Інна Бєлєнь

Нагадаємо, Олександр "Терен" відповів, які в нього стосунки з Інною Бєлєнь.

Також Фокус писав про публічну сварку Інни Бєлєнь та Олександра "Терена" через українську мову.