"Зараз не проєкт": "Терен" відповів, що наразі між ним та Інною Бєлєнь (фото)

У фіналі шоу "Холостяк" Олександр Будько обрав волонтерку з Харкова Інну Бєлєнь. Втім, після закінчення проєкту пара стає все менш публічною, що непокоїть їхніх прихильників.

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Український ветеран та головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько відповів, які в нього стосунки наразі з Інною Бєлєнь. Про це військовий з Рівного розповів у своєму Instagram.

"Терен" попросив підписників запитати, що цікавить їх. Один з користувачів мережі поцікавився, що наразі відбувається між Олександром та його обраницею Інною Бєлєнь.

На що ветеран показав лист з рядками українського письменника Василя Симоненка.

"Лист писав перед останньою церемонією, яка була для мене хвилюючою", — зазначив Олександр "Терен".

Зокрема, він зізнався, що хоче залишити особисте життя подалі від уваги публіки.

"Але ж зараз не проєкт? Тому на цьому етапі хочу залишити особисте поза увагою наскільки це можливо. Мені цей період дається непросто", — написав герой "Холостяка".

Олександр "Терен" відповів на питання про Інну Бєлєнь Фото: Скріншот

Втім, Олександр пообіцяв, що після закінчення важкого періоду розкаже про свій досвід прихильникам.

Зокрема, відомо, що "Терен" наразі працює над своєю другою книгою.

"Я нікуди не подівся, я є і зрозумів, що настав момент реалізувати те, що давно жило в мені. Це мрія, яка довго чекала свого часу — моя друга книга. Ваші повідомлення й запитання про те, чи писатиму я продовження, тільки додавали мені впевненості", — зізнався ветеран.

Інна Бєлєнь та Олександр "Терен"

Нагадаємо, Інна Бєлєнь вийшла у світ на фоні чуток про розрив з "Тереном".

Також Фокус писав про публічну сварку Інни Бєлєнь та Олександра "Терена" через українську мову.