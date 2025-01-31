"Де Інна?": "Холостяк" Олександр "Терен" пояснив, куди зник (фото)

Український ветеран наразі зосередився на творчих процесах. Тим часом його прихильники чекають на подробиці стосунків з Інною Бєлєнь.

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Головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" та український ветеран Олександр "Терен" Будько пояснив, куди він зник, на фоні чуток про розрив з Інною Бєлєнь. Про це військовий розповів у своєму Instagram.

"Друзі, де я пропав? Ви, напевно, помітили, що останнім часом я менше активний тут, у своєму інстаграмі. І я відчуваю, що маю пояснити, чому так сталося", — почав "Терен".

За словами Олександра, після участі в проєкті він зіткнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням. "Холостяк" став для нього випробуванням, але й подарував багато важливих уроків. А після нього ветерану знадобиться багато часу, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе.

"Я нікуди не подівся, я є і зрозумів, що настав момент реалізувати те, що давно жило в мені. Це мрія, яка довго чекала свого часу — моя друга книга. Ваші повідомлення й запитання про те, чи писатиму я продовження, тільки додавали мені впевненості", — зізнався Олександр "Терен".

Тепер ветеран, який уже написав книгу "Історія впертого чоловіка", повністю зосередився на творчих процесах.

Олександр "Терен"

"Мені дуже важливо, щоб цей період був чесним і справжнім. Тому зараз я більше живу офлайн, де пишу, думаю, надихаюся. Але я обіцяю: коли прийде час, я поділюся з вами цією частиною своєї душі, яка вже перетворюється на книгу", — додав він.

А в коментарях підписники ветерана почали засипати його запитаннями про переможницю "Холостяка" Інну Бєлєнь.

"Де Інна?", "Хто теж зайшов почитати коментарі про Інну?", "Олександре, дайте людям хоча би трішки інформації, як справи з Інною?", "А як же спільна книга з Інною?" — пишуть користувачі мережі, на що "Терен" поки не відреагував.

Олександр "Терен" обрав у "Холостяку" волонтерку Інну Бєлєнь Фото: instagram.com/innka_belen/

Нагадаємо, Інна Бєлєнь вийшла у світ на фоні чуток про розрив з "Тереном".

Також Фокус писав про плани Інни Бєлєнь стати мамою.