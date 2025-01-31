"Де Інна?": "Холостяк" Олександр "Терен" пояснив, куди зник (фото)
Український ветеран наразі зосередився на творчих процесах. Тим часом його прихильники чекають на подробиці стосунків з Інною Бєлєнь.
Головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" та український ветеран Олександр "Терен" Будько пояснив, куди він зник, на фоні чуток про розрив з Інною Бєлєнь. Про це військовий розповів у своєму Instagram.
"Друзі, де я пропав? Ви, напевно, помітили, що останнім часом я менше активний тут, у своєму інстаграмі. І я відчуваю, що маю пояснити, чому так сталося", — почав "Терен".
За словами Олександра, після участі в проєкті він зіткнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням. "Холостяк" став для нього випробуванням, але й подарував багато важливих уроків. А після нього ветерану знадобиться багато часу, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе.
"Я нікуди не подівся, я є і зрозумів, що настав момент реалізувати те, що давно жило в мені. Це мрія, яка довго чекала свого часу — моя друга книга. Ваші повідомлення й запитання про те, чи писатиму я продовження, тільки додавали мені впевненості", — зізнався Олександр "Терен".
Тепер ветеран, який уже написав книгу "Історія впертого чоловіка", повністю зосередився на творчих процесах.
"Мені дуже важливо, щоб цей період був чесним і справжнім. Тому зараз я більше живу офлайн, де пишу, думаю, надихаюся. Але я обіцяю: коли прийде час, я поділюся з вами цією частиною своєї душі, яка вже перетворюється на книгу", — додав він.
А в коментарях підписники ветерана почали засипати його запитаннями про переможницю "Холостяка" Інну Бєлєнь.
"Де Інна?", "Хто теж зайшов почитати коментарі про Інну?", "Олександре, дайте людям хоча би трішки інформації, як справи з Інною?", "А як же спільна книга з Інною?" — пишуть користувачі мережі, на що "Терен" поки не відреагував.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь вийшла у світ на фоні чуток про розрив з "Тереном".
Також Фокус писав про плани Інни Бєлєнь стати мамою.