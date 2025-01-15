"Вже готова": переможниця "Холостяка" розповіла, скількох дітей хоче народити (фото)

У фіналі шоу ветеран Олександр "Терен" обрав харківʼянку Інну Бєлєнь. Вони почали будувати стосунки, проте вже менш публічно.

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Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь відповіла, скількох дітей хотіла б виховати. Про це харківʼянка розповіла, спілкуючись зі своїми підписниками в Instagram.

На запитання, коли вона планує дітей, волонтерка відповіла, що фізично і морально вже готова до цього. Бєлєнь хоче двох дітей народити, а одну всиновити. Втім, для цього має бути поруч чоловік, з яким вона почуватиметься захищеною і захоче створити сім'ю.

"Якщо всі пазли складуться і я відчую себе щасливою та захищеною поруч з ним, тоді одразу готова до цієї прекрасної ролі", — зізналася обраниця Олександра "Терена" Будька.

Інна Бєлєнь Фото: instagram.com/innka_belen/

Свого часу "Терен" говорив, що також хоче багато дітей.

"Коли мене питають, чому я кажу про п’ять дітей, я зазвичай відповідаю: "Ну, чому б і ні? У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей, треба братися за справу!" Але якщо серйозно, то, мабуть, ці жарти – це спосіб говорити про мою любов до великої родини", — зізнався Олександр.

Інна Бєлєнь та Олександр "Терен"

Ветеран додав, що говорить про пʼятьох дітей іронічно, але йому подобається сама ідея "футбольної команди".

Нагадаємо, Анастасія Юзьвак відреагувала на сварку Інни Бєлєнь та Олександра "Терена".

Також Фокус писав про реакцію Інни Бєлєнь на публічну критику "Терена".