"Уже готова": победительница "Холостяка" рассказала, сколько детей хочет родить (фото)

В финале шоу ветеран Александр "Терен" выбрал харьковчанку Инну Белень. Они начали строить отношения, однако уже менее публично.

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Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень ответила, сколько детей хотела бы воспитать. Об этом харьковчанка рассказала, общаясь со своими подписчиками в Instagram.

На вопрос, когда она планирует детей, волонтер ответила, что физически и морально уже готова к этому. Белень хочет двух детей родить, а одного усыновить. Впрочем, для этого должен быть рядом мужчина, с которым она будет чувствовать себя защищенной и захочет создать семью.

"Если все пазлы сложатся и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", — призналась избранница Александра "Терена" Будько.

Инна Белень Фото: instagram.com/innka_belen/

В свое время "Терен" говорил, что также хочет много детей.

"Когда меня спрашивают, почему я говорю о пяти детях, я обычно отвечаю: "Ну, почему бы и нет? У нас в Украине скоро будет дефицит талантливых людей, надо браться за дело!" Но если серьезно, то, пожалуй, эти шутки — это способ говорить о моей любви к большой семье", — признался Александр.

Инна Белень и Александр "Терен"

Ветеран добавил, что говорит о пятерых детях иронично, но ему нравится сама идея "футбольной команды".

Напомним, Анастасия Юзьвак отреагировала на ссору Инны Белень и Александра "Терена".

Также Фокус писал о реакции Инны Белень на публичную критику "Терена".