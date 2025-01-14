"Какой я мужчина тогда?": финалистка "Холостяка" отреагировала на ссору "Терена" и Инны Белень (видео)
Инна Белень и Александр "Терен" поспорили о радикальности подхода к переходу на украинский язык. Их спор стал публичным, а избранница ветерана пожаловалась на поток хейта после этого.
Финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак прокомментировала конфликт Александра "Терена" Будько с его избранницей Инной Белень. Своими мыслями Юзьвак поделилась в интвервью Славе Демину.
Сейчас она не общается с главным героем "Холостяка" и победительницей проекта. Впрочем, новости о ссоре "Терена" и Инны Белень относительно украинского языка дошли до Анастасии. Она считает, что недоразумения между двумя людьми в отношениях не нужно выносить на публику.
"Я считаю, что все, что в отношениях, должно решаться в отношениях между двумя людьми, даже если они медийные. Это мое субъективное видение — то, как я бы хотела, чтобы у меня было в отношениях. Я бы не хотела медийного мужа, но если так получится, то окей", — считает финалистка проекта.
По мнению Анастасии Юзьвак, споры или недоразумения сначала стоит решать с глазу на глаз.
"Какой я тогда мужчина? Какой я в своих глазах? Насколько я ценю свой выбор, если я так освещаю свою женщину?". У меня такая позиция. "Это же мой выбор, это я ее выбрал. Я уважаю этот выбор, я ее люблю. Почему я ей не сказал это, например, с глазу на глаз?" — отметила финалистка шоу.
Что произошло между "Тереном" и Инной Белень
Ветеран российско-украинской войны возмутился из-за позиции своей возлюбленной, которая призвала не относиться негативно к людям, которые до сих пор не перешли на украинский язык.
"Для меня стала открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас", — написал "Терен"
Напомним, "Терен" не поддержал позицию своей избранницы относительно украинского языка.
Также Фокус писал о реакции Инны Белень на публичную критику "Терена".