"Какой я мужчина тогда?": финалистка "Холостяка" отреагировала на ссору "Терена" и Инны Белень (видео)

Инна Белень и Александр "Терен" поспорили о радикальности подхода к переходу на украинский язык. Их спор стал публичным, а избранница ветерана пожаловалась на поток хейта после этого.

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Финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак прокомментировала конфликт Александра "Терена" Будько с его избранницей Инной Белень. Своими мыслями Юзьвак поделилась в интвервью Славе Демину.

Анастасия Юзьвак отреагировала на ссору "Терена" и Инны Белень

Сейчас она не общается с главным героем "Холостяка" и победительницей проекта. Впрочем, новости о ссоре "Терена" и Инны Белень относительно украинского языка дошли до Анастасии. Она считает, что недоразумения между двумя людьми в отношениях не нужно выносить на публику.

"Я считаю, что все, что в отношениях, должно решаться в отношениях между двумя людьми, даже если они медийные. Это мое субъективное видение — то, как я бы хотела, чтобы у меня было в отношениях. Я бы не хотела медийного мужа, но если так получится, то окей", — считает финалистка проекта.

По мнению Анастасии Юзьвак, споры или недоразумения сначала стоит решать с глазу на глаз.

Александр "Терен" и Инна Белень

"Какой я тогда мужчина? Какой я в своих глазах? Насколько я ценю свой выбор, если я так освещаю свою женщину?". У меня такая позиция. "Это же мой выбор, это я ее выбрал. Я уважаю этот выбор, я ее люблю. Почему я ей не сказал это, например, с глазу на глаз?" — отметила финалистка шоу.

Что произошло между "Тереном" и Инной Белень

Ветеран российско-украинской войны возмутился из-за позиции своей возлюбленной, которая призвала не относиться негативно к людям, которые до сих пор не перешли на украинский язык.

"Для меня стала открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас", — написал "Терен"

Напомним, "Терен" не поддержал позицию своей избранницы относительно украинского языка.

Также Фокус писал о реакции Инны Белень на публичную критику "Терена".