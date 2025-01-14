"Який я чоловік тоді?": фіналістка "Холостяка" відреагувала на сварку "Терена" та Інни Бєлєнь (відео)

Інна Бєлєнь та Олександр "Терен" посперечалися щодо радикальності підходу до переходу на українську мову. Їхня суперечка стала публічною, а обраниця ветерана поскаржилася на потік хейту після цього.

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Фіналістка 13-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак прокоментувала конфлікт Олександра "Терена" Будька з його обраницею Інною Бєлєнь. Своїми думками Юзьвак поділилася в інтвервʼю Славі Дьоміну.

Анастасія Юзьвак відреагувала на сварку "Терена" та Інни Бєлєнь

Наразі вона не спілкується з головним героєм "Холостяка" та переможницею проєкту. Втім, новини про сварку "Терена" та Інни Бєлєнь щодо української мови дійшли до Анастасії. Вона вважає, що непорозуміння між двома людьми у стосунках не потрібно виносити на публіку.

"Я вважаю, що все, що в стосунках, має вирішуватися в стосунках між двома людьми, навіть якщо вони медійні. Це моє суб'єктивне бачення — те, як я би хотіла, щоб у мене було в стосунках. Я б не хотіла медійного чоловіка, але якщо так вийде, то окей", — вважає фіналістка проєкту.

На думку Анастасії Юзьвак, суперечки чи непорозуміння спершу варто вирішувати віч-на-віч.

Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь

"Який я чоловік тоді? Який я в своїх очах? Наскільки я ціную свій вибір, якщо я так висвітлюю свою жінку?". У мене така позиція. "Це ж мій вибір, це я її вибрав. Я поважаю цей вибір, я її люблю. Чому я їй не сказав це, наприклад, віч-на-віч?" — зазначила фіналістка шоу.

Що сталося між "Тереном" та Інною Бєлєнь

Ветеран російсько-української війни обурився через позицію своєї коханої, яка закликала не ставитися негативно до людей, які досі не перейшли на українську мову.

"Для мене стала відкриттям позиція моєї дівчини у цьому моменті. Мені було боляче це дізнатися зараз", — написав "Терен"

Нагадаємо, "Терен" не підтримав позицію своєї обраниці щодо української мови.

Також Фокус писав про реакцію Інни Бєлєнь на публічну критику "Терена".