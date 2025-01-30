Інна Бєлєнь з'явилася на прем'єрі в Києві на тлі чуток про розставання з Олександром Тєреном

Стосунки між переможницею "Холостяк-13" Інною Бєлєнь та Олександром Тєреном залишаються загадкою. Після завершення шоу вони продовжили бути разом, але останнім часом їх не бачили як пару на публіці, а чутки про розставання лише посилюються.

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Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, на тлі чуток про розставання з Олександром Тєреном, відвідала допрем'єрний показ фільму "Дім за склом".

Для виходу у світ Інна обрала елегантний, але водночас сміливий образ: чорну мінісукню з білим комірцем і під'юбником, доповнивши її стильними чорними ботфортами.

Інна Білень Фото: KIRILL AVRAMENKO

Чутки про розставання

Стосунки між переможницею "Холостяк-13" Інною Бєлєнь та Олександром Тєреном залишаються загадкою. Після завершення шоу вони продовжили бути разом, але останнім часом їх не бачили разом, а чутки про розставання лише посилюються.

Сам Олександр натякнув на зміни в особистому житті, заявивши в Instagram, що відвідує психолога і бореться з внутрішніми травмами. Він зізнався, що кожен ранок починає з розмов про самотність.

Інна, своєю чергою, також поділилася думками про стосунки. Вона зазначила, що для їхнього збереження потрібно, щоб обидва партнери вкладалися в розвиток.

Пара востаннє публічно контактувала під час суперечки щодо мовного питання, після чого більше не з'являлася разом.

Що за фільм "Будинок за склом"?

Це урбаністичний детективний трилер режисера Тараса Дроня ("DZIDZIO Перший раз", "Із зав'язаними очима"), який занурює глядачів у світ складних моральних виборів.

У центрі сюжету — амбітна архітекторка Вікторія, яка змушена розслідувати зникнення своєї доньки Аліси. Дівчину підозрюють у розповсюдженні наркотиків, і головна героїня стикається з найважчим у своєму житті конфліктом цінностей. Що важливіше — репутація чи правда? Що сталося з Алісою?

Прем'єра фільму відбулася 30 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця "Холостяка" розповіла, скільки дітей хоче народити.

Крім цього, Фокус писав, що переможниця Холостяк 13 опублікувала топлес-фото з журналом з Олександром Тереном на обкладинці