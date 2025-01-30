Инна Белень появилась на премьере в Киеве на фоне слухов о расставании с Александром Тереном

Отношения между победительницей "Холостяк-13" Инной Белень и Александром Тереном остаются загадкой. После завершения шоу они продолжили быть вместе, но в последнее время их не видели как пару на публике, а слухи о расставании лишь усиливаются.

Related video

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень, на фоне слухов о расставании с Александром Тереном, посетила допремьерный показ фильма "Дом за стеклом".

Для выхода в свет Инна выбрала элегантный, но в то же время смелый образ: черное мини-платье с белым воротничком и подъюбником, дополнив его стильными черными ботфортами.

Инна Белень Фото: KIRILL AVRAMENKO

Слухи о расставании

Отношения между победительницей "Холостяк-13" Инной Белень и Александром Тереном остаются загадкой. После завершения шоу они продолжили быть вместе, но в последнее время их не видели вместе, а слухи о расставании лишь усиливаются.

Сам Александр намекнул на изменения в личной жизни, заявив в Instagram, что посещает психолога и борется с внутренними травмами. Он признался, что каждое утро начинает с разговоров об одиночестве.

Инна, в свою очередь, также поделилась мыслями об отношениях. Она отметила, что для их сохранения нужно, чтобы оба партнера вкладывались в развитие.

Пара в последний раз публично контактировала во время спора по языковому вопросу, после чего больше не появлялась вместе.

Что за фильм "Дом за стеклом"?

Это урбанистический детективный триллер режиссера Тараса Дроня ("DZIDZIO Первый раз", "С завязанными глазами"), который погружает зрителей в мир сложных моральных выборов.

В центре сюжета — амбициозная архитектор Виктория, которая вынуждена расследовать исчезновение своей дочери Алисы. Девушку подозревают в распространении наркотиков, и главная героиня сталкивается с самым тяжелым в своей жизни конфликтом ценностей. Что важнее — репутация или правда? Что произошло с Алисой?

Премьера фильма состоялась 30 января 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что победительница "Холостяка" рассказала, сколько детей хочет родить.

Кроме этого, Фокус писал, что победительница Холостяк 13 опубликовала топлес-фото с журналом с Александром Тереном на обложке