"Сбежала от проблем": победительница "Холостяка" Инна Белень после ссоры с Тереном вернулась в Харьков

Инна Белень хотя и стала победительницей шоу "Холостяк-13", но ее давно не видели вместе с Александром Тереном, за сердце которого и боролись участницы.

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Инна Белень, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" 13, намекнула на проблемы в отношениях с ветераном войны и общественным деятелем Александром Тереном. И сообщила, что уехала в Харьков в сториз в своем Instagram.

Александр Терен и Инна Белень уже давно не появляются вместе и не делятся совместными фото в соцсетях. К тому же, Терен после публичной ссоры с Белень отменил свой тур по городам Украины и заговорил об одиночестве и о своем подавленном состоянии.

А теперь оказалось, что Инна Белень уехала в Харьков.

Кадр из сториз Инны Белень Фото: instagram.com/innka_belen/

"В Харьков я просто сбежала от проблем. Потому что здесь дома и здесь классно", — отметила в сториз победительница реалити-шоу.

Но Инна заверила подписчиков, что вернется в Киев.

" В Киеве много планов, интервью, куча крутых дел меня ждет", — сообщила Белень.

На вопрос о том, где тем временем находится Александр Терен, и что сейчас с их отношениями, Инна ответила завуалированно.

"Я могу сказать, что нахожусь в Харькове. Александр Будько пишет свою вторую книгу", – ответила Белень.

В Instagram Белень также ответила на комментарий, в котором говорилось, что она пришла на шоу "Холостяк" ради пиара. "Ну и скажите, что она пришла на Холостяк не за пиаром! Что-то вместе с Сашей ничего не выкладывает. Каждый раз одно и тоже!", — говорилось в комментарии.

Пост Инны Белень Фото: instagram.com/innka_belen/

"Интересная логика у вас, обвинить женщину. То есть даже вам в голову не пришло, что дело не во мне? Хм, интересно", — написала Инна.

Инна Белень, которая также занимается волонтерской деятельностью, не стала опровергать слухи о расставании с Тереном.

Напомним, ранее победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень прокомментировала ссору со своим парнем, ветераном Александром "Тереном" Будько из-за украинского языка. Белень, которая родом из Харькова, отметила, что не понимает людей, которые критикуют русскоязычных, и призналась, что иногда использует русизмы. Терен же заявил, что для него "стала открытием позиция его девушки".