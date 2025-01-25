"Втекла від проблем": переможниця "Холостяка" Інна Білень після сварки з Тереном повернулася до Харкова

Інна Бєлєнь хоч і стала переможницею шоу "Холостяк-13", але її давно не бачили разом з Олександром Тєреном, за серце якого і боролися учасниці.

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Інна Бєлєнь, переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" 13, натякнула на проблеми у стосунках із ветераном війни та громадським діячем Олександром Тєреном. І повідомила, що поїхала до Харкова в сторіз у своєму Instagram.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь вже давно не з'являються разом і не діляться спільними фото в соцмережах. До того ж, Терен після публічної сварки з Бєлєнь скасував свій тур містами України і заговорив про самотність і про свій пригнічений стан.

А тепер виявилося, що Інна Бєлєнь поїхала до Харкова.

Кадр зі сторіз Інни Білень Фото: instagram.com/innka_belen/

"До Харкова я просто втекла від проблем. Тому що тут вдома і тут класно", — зазначила в сторіз переможниця реаліті-шоу.

Але Інна запевнила підписників, що повернеться до Києва.

"У Києві багато планів, інтерв'ю, купа крутих справ на мене чекає", — повідомила Білень.

На запитання про те, де тим часом перебуває Олександр Терен, і що зараз з їхніми стосунками, Інна відповіла завуальовано.

"Я можу сказати, що перебуваю в Харкові. Олександр Будько пише свою другу книгу", — відповіла Білень.

В Instagram Бєлєнь також відповіла на коментар, у якому йшлося, що вона прийшла на шоу "Холостяк" заради піару. "Ну і скажіть, що вона прийшла на Холостяк не за піаром! Щось разом із Сашею нічого не викладає. Щоразу одне й теж!", — йшлося в коментарі.

Пост Інни Білень Фото: instagram.com/innka_belen/

"Цікава логіка у вас, звинуватити жінку. Тобто навіть вам на думку не спало, що справа не в мені? Хм, цікаво", — написала Інна.

Інна Бєлєнь, яка також займається волонтерською діяльністю, не стала спростовувати чутки про розставання з Тереном.

Нагадаємо, раніше переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь прокоментувала сварку зі своїм хлопцем, ветераном Олександром "Тереном" Будьком через українську мову. Білень, яка родом із Харкова, зазначила, що не розуміє людей, які критикують російськомовних, і зізналася, що іноді використовує русизми. Терен же заявив, що для нього "стала відкриттям позиція його дівчини".