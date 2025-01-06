Победительница Холостяк 13 опубликовала топлес-фото с журналом с Александром Тереном на обложке

Победительница шоу "Холостяк 13" Инна Белень поделилась смелыми топлес-снимками, на которых держит журнал с обложкой, на которой изображен ее партнер Александр Терен. Фотографии вызвали оживленную реакцию в сети, а сама Инна открыто ответила на комментарии под постом.

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Победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень, которая является волонтером и переводчицей немецкого языка, поделилась снимками, на которых позирует топлес. Фотографиями девушка поделилась у себя на странице в Инстрагам.

На фото она держит журнал, на обложке которого изображен ее партнер, ветеран войны Александр Терен.

"Когда Саня на обложке", — написала Инна в подписи.

Смелая съемка вызвала большой резонанс среди ее подписчиков. Под постом Александр Терен поставил лайк, а Инна ответила на некоторые комментарии. В частности, на одном из них говорилось о возможном хейте: "Инна, у хейтеров будет приступ", на что Белень ответила: "Приятный бонус". В другом комментарии отмечали, что Терен "в шоке" от страсти, которую Инна ему дарит, на что она заметила: "С этим проблем нет".

Инна Белень Фото: t.me/innka_belen Инна Белень Фото: t.me/innka_belen Инна Белень Фото: t.me/innka_belen Инна Белень Фото: t.me/innka_belen

Один из подписчиков спросил: "Где Александр?", на что Инна ответила, что их гармония в паре заключается в том, чтобы оставаться целостной личностью, даже будучи в отношениях.

Белень также прокомментировала ситуацию с хейтом, отметив, что в ее жизни его хватает, но главное, чтобы ей все нравилось. "Это моя жизнь, и я решаю, что для меня важно", — подытожила она.

Напомним, ранее мы писали, что победительница "Холостяка" объяснила, почему не живет вместе с Александром Тереном.

Кроме этого, Фокус писал, сохранят ли отношения Александр Терена и Инна Белень: прогноз от нумеролога.