Переможниця Холостяк 13 опублікувала топлес-фото з журналом з Олександром Тереном на обкладинці

Переможниця шоу "Холостяк 13" Інна Бєлєнь поділилася сміливими топлес-знімками, на яких тримає журнал з обкладинкою, на якій зображений її партнер Олександр Терен. Фотографії викликали жваву реакцію в мережі, а сама Інна відкрито відповіла на коментарі під постом.

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Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка є волонтеркою та перекладачкою німецької мови, поділилася знімками, на яких позує топлес. Світлинами дівчина поділилася у себе на сторінці в Інстрагам.

На фото вона тримає журнал, на обкладинці якого зображений її партнер, ветеран війни Олександр Терен.

"Коли Саня на обкладинці", — написала Інна у підписі.

Смілива зйомка викликала великий резонанс серед її підписників. Під постом Олександр Терен поставив лайк, а Інна відповіла на деякі коментарі. Зокрема, на одному з них йшлося про можливий хейт: "Інно, у хейтерів буде приступ", на що Бєлєнь відповіла: "Приємний бонус". В іншому коментарі зазначали, що Терен "в шоці" від пристрасті, яку Інна йому дарує, на що вона зауважила: "Із цим проблем немає".

Інна Бєлєнь Фото: t.me/innka_belen Інна Бєлєнь Фото: t.me/innka_belen Інна Бєлєнь Фото: t.me/innka_belen Інна Бєлєнь Фото: t.me/innka_belen

Один із підписників запитав: "Де Олександр?", на що Інна відповіла, що їхня гармонія у парі полягає в тому, щоб залишатися цілісною особистістю, навіть будучи в стосунках.

Бєлєнь також прокоментувала ситуацію з хейтом, зазначивши, що в її житті його вистачає, але головне, щоб їй все подобалося. "Це моє життя, і я вирішую, що для мене важливо", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця "Холостяка" пояснила, чому не живе разом з Олександром Тереном.

Крім цього, Фокус писав, чи збережуть стосунки Олександр Терена та Інна Бєлєнь: прогноз від нумеролога.