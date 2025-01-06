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Стиль життя

Переможниця Холостяк 13 опублікувала топлес-фото з журналом з Олександром Тереном на обкладинці

Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото, журнал Олександр Терен, сміливі фото Інни Бєлєнь
Фото: t.me/innka_belen | Інна Бєлєнь

Переможниця шоу "Холостяк 13" Інна Бєлєнь поділилася сміливими топлес-знімками, на яких тримає журнал з обкладинкою, на якій зображений її партнер Олександр Терен. Фотографії викликали жваву реакцію в мережі, а сама Інна відкрито відповіла на коментарі під постом.

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Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка є волонтеркою та перекладачкою німецької мови, поділилася знімками, на яких позує топлес. Світлинами дівчина поділилася у себе на сторінці в Інстрагам.

На фото вона тримає журнал, на обкладинці якого зображений її партнер, ветеран війни Олександр Терен.

"Коли Саня на обкладинці", — написала Інна у підписі.

Смілива зйомка викликала великий резонанс серед її підписників. Під постом Олександр Терен поставив лайк, а Інна відповіла на деякі коментарі. Зокрема, на одному з них йшлося про можливий хейт: "Інно, у хейтерів буде приступ", на що Бєлєнь відповіла: "Приємний бонус". В іншому коментарі зазначали, що Терен "в шоці" від пристрасті, яку Інна йому дарує, на що вона зауважила: "Із цим проблем немає".

Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото Fullscreen
Інна Бєлєнь
Фото: t.me/innka_belen
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото Fullscreen
Інна Бєлєнь
Фото: t.me/innka_belen
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото Fullscreen
Інна Бєлєнь
Фото: t.me/innka_belen
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото Fullscreen
Інна Бєлєнь
Фото: t.me/innka_belen
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото
Інна Бєлєнь, Холостяк 13, Олександр Терен, топлес фото

Один із підписників запитав: "Де Олександр?", на що Інна відповіла, що їхня гармонія у парі полягає в тому, щоб залишатися цілісною особистістю, навіть будучи в стосунках.

Бєлєнь також прокоментувала ситуацію з хейтом, зазначивши, що в її житті його вистачає, але головне, щоб їй все подобалося. "Це моє життя, і я вирішую, що для мене важливо", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця "Холостяка" пояснила, чому не живе разом з Олександром Тереном.

Крім цього, Фокус писав, чи збережуть стосунки Олександр Терена та Інна Бєлєнь: прогноз від нумеролога.