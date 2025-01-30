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Стиль жизни

Актеры и знаменитости собрались на звездной премьере "Дома за стеклом" в Киеве (фоторепортаж)

фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Ирина Островская, Дарья Федина, Игорь Савиченко

Фильм рассказывает историю амбициозного архитектора, которая вынуждена столкнуться с самым большим вызовом в своей жизни — расследованием исчезновения собственной дочери, подозреваемой в преступлении.

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29 января в кинотеатре "Жовтень" состоялся звездный показ урбанистического детективного триллера "Дом за стеклом" режиссера Тараса Дроня, который стал автором идеи и сосценаристом ленты.

Фильм, рассказывающий о конфликте ценностей амбициозного архитектора Виктории. Фокус побывал на событии.

В центре сюжета — сильная, но нарциссическая лидер, которая оказывается на грани выбора между репутацией и семейными ценностями, когда ее дочь Алиса исчезает, а ее подозревают в распространении наркотиков. Виктория вынуждена погрузиться в расследование и решить, что важнее — сохранить лицо или спасти своего ребенка.

Главную роль в фильме исполнила Ирина Островская, а также в ленте снялись Дарья Федина, Александр Башкиров, Ирма Витовская-Ванца, Виталий Гордиенко и другие известные актеры.

"Дом за стеклом" был снят на 35-миллиметровую кинопленку, что придало фильму особое атмосферное настроение, напоминая скандинавские нуары. Съемки продолжались с 2021 по 2022 год в Киеве, Украинке и Циблях Киевской области. Международную премьеру фильм отметил на Варшавском международном кинофестивале, а в Украине — на Одесском международном кинофестивале.

фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Ирина Островская
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Валерия Сочивец, Ирина Островскаяфильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Валерия Сочивец, Ирина Островская
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Виталий Гордиенко фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Виталий Гордиенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Максим Девизоров фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Максим Девизоров
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Слава Соломко фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Слава Соломко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Сергей Кисель и Денис Тарасов фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Сергей Кисель и Денис Тарасов
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Елена Ильенко фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Елена Ильенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ирина Островская, Роман Мацюта фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Ирина Островская, Роман Мацюта
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ирина Островская, Дарья Федина фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Ирина Островская, Дарья Федина
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Инна Белень (2) фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Инна Белень (2)
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Наталья Бабенко (2) фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Наталья Бабенко (2)
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Мирослава Мандзюк фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Роман Мацюта фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Роман Мацюта
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ирина Островская, Денис Тарасов, Сергей Кисель фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Ирина Островская, Денис Тарасов, Сергей Кисель
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Сергей Кисиль фильм "Дом за стеклом", допремьерный показ, Тарас Дронь, урбанистический детектив, Ирина Островская, детективный триллер 2025 Fullscreen
Сергей Кисель
Фото: KIRILL AVRAMENKO

Премьера "Дома за стеклом" состоится 30 января 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера "Паддингтон в Перу".

Кроме этого, Фокус писал, как прошел закрытый показ фильма "Хорошая плохая девочка".