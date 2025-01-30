Актеры и знаменитости собрались на звездной премьере "Дома за стеклом" в Киеве (фоторепортаж)

Фильм рассказывает историю амбициозного архитектора, которая вынуждена столкнуться с самым большим вызовом в своей жизни — расследованием исчезновения собственной дочери, подозреваемой в преступлении.

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29 января в кинотеатре "Жовтень" состоялся звездный показ урбанистического детективного триллера "Дом за стеклом" режиссера Тараса Дроня, который стал автором идеи и сосценаристом ленты.

Фильм, рассказывающий о конфликте ценностей амбициозного архитектора Виктории. Фокус побывал на событии.

В центре сюжета — сильная, но нарциссическая лидер, которая оказывается на грани выбора между репутацией и семейными ценностями, когда ее дочь Алиса исчезает, а ее подозревают в распространении наркотиков. Виктория вынуждена погрузиться в расследование и решить, что важнее — сохранить лицо или спасти своего ребенка.

Главную роль в фильме исполнила Ирина Островская, а также в ленте снялись Дарья Федина, Александр Башкиров, Ирма Витовская-Ванца, Виталий Гордиенко и другие известные актеры.

"Дом за стеклом" был снят на 35-миллиметровую кинопленку, что придало фильму особое атмосферное настроение, напоминая скандинавские нуары. Съемки продолжались с 2021 по 2022 год в Киеве, Украинке и Циблях Киевской области. Международную премьеру фильм отметил на Варшавском международном кинофестивале, а в Украине — на Одесском международном кинофестивале.

Ирина Островская Фото: KIRILL AVRAMENKO

Валерия Сочивец, Ирина Островская Фото: KIRILL AVRAMENKO

Виталий Гордиенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Максим Девизоров Фото: KIRILL AVRAMENKO

Слава Соломко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергей Кисель и Денис Тарасов Фото: KIRILL AVRAMENKO

Елена Ильенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ирина Островская, Роман Мацюта Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ирина Островская, Дарья Федина Фото: KIRILL AVRAMENKO

Инна Белень (2) Фото: KIRILL AVRAMENKO

Наталья Бабенко (2) Фото: KIRILL AVRAMENKO

Мирослава Мандзюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Роман Мацюта Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ирина Островская, Денис Тарасов, Сергей Кисель Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергей Кисель Фото: KIRILL AVRAMENKO

Премьера "Дома за стеклом" состоится 30 января 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера "Паддингтон в Перу".

Кроме этого, Фокус писал, как прошел закрытый показ фильма "Хорошая плохая девочка".