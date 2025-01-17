Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко с детьми: как прошла премьера "Паддингтон в Перу" (фоторепортаж)
15 января в столичном кинотеатре Multiplex Respublika в ТРЦ Respublika Park состоялся эксклюзивный допремьерный показ третьей части приключенческой франшизы "Приключения Паддингтона" — "Приключения Паддингтона в Перу".
Первыми "Приключения Паддингтона в Перу" в кинотеатре Multiplex увидели певица Светлана Тарабарова с дочерью, Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, телеведущие Екатерина Осадчая, Вячеслав Соломко, хореографка Илона Гвоздева, актер Назар Заднепровский, маркетинг Беро Чхаидзе, Яна Винн, Татьяна Карикова, Макс Киреев. Фокус побывал на событии.
Кроме звездной премьеры в кинотеатре Multiplex также состоялся благотворительный показ фильма — для приемных семей, семей опекунов и усыновителей, поскольку мишка Паддингтон присоединился к кампании "Украина для каждого ребенка", которую реализуют Министерство социальной политики Украины, ЮНИСЕФ и Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, чтобы поддержать украинских детей, растущих без заботы родителей, и привлечь внимание общественности к проблеме воспитания детей вне семейного окружения.
Перед гостями мероприятиями с речами выступали министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде, глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова и директор Adastra Cinema Украина Денис Софронов.
Ранее Фокус писал о звездном закрытом показе фильма "Плохая хорошая девочка".