Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко с детьми: как прошла премьера "Паддингтон в Перу" (фоторепортаж)

15 января в столичном кинотеатре Multiplex Respublika в ТРЦ Respublika Park состоялся эксклюзивный допремьерный показ третьей части приключенческой франшизы "Приключения Паддингтона" — "Приключения Паддингтона в Перу".

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Первыми "Приключения Паддингтона в Перу" в кинотеатре Multiplex увидели певица Светлана Тарабарова с дочерью, Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, телеведущие Екатерина Осадчая, Вячеслав Соломко, хореографка Илона Гвоздева, актер Назар Заднепровский, маркетинг Беро Чхаидзе, Яна Винн, Татьяна Карикова, Макс Киреев. Фокус побывал на событии.

Анна Луценко, Илона Гвоздева

Кроме звездной премьеры в кинотеатре Multiplex также состоялся благотворительный показ фильма — для приемных семей, семей опекунов и усыновителей, поскольку мишка Паддингтон присоединился к кампании "Украина для каждого ребенка", которую реализуют Министерство социальной политики Украины, ЮНИСЕФ и Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, чтобы поддержать украинских детей, растущих без заботы родителей, и привлечь внимание общественности к проблеме воспитания детей вне семейного окружения.

Катерина Осадчая

Паддингтон

Перед гостями мероприятиями с речами выступали министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде, глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова и директор Adastra Cinema Украина Денис Софронов.

Анна Малиновская с сыном

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

Дана Маслюк, Анна Луценко

Тимур Мирошниченко и Инна рудник с сыном

Ирина Татаренко

Макс Киреев

Лидия Новоселецкая

Слава Соломко

Ранее Фокус писал о звездном закрытом показе фильма "Плохая хорошая девочка".