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Стиль жизни

Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко с детьми: как прошла премьера "Паддингтон в Перу" (фоторепортаж)

Премьера "Приключения Паддингтона 3" фото
Фото: Adastra | Как прошла звездная премьера "Паддингтон в Перу"

15 января в столичном кинотеатре Multiplex Respublika в ТРЦ Respublika Park состоялся эксклюзивный допремьерный показ третьей части приключенческой франшизы "Приключения Паддингтона" — "Приключения Паддингтона в Перу".

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Первыми "Приключения Паддингтона в Перу" в кинотеатре Multiplex увидели певица Светлана Тарабарова с дочерью, Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, телеведущие Екатерина Осадчая, Вячеслав Соломко, хореографка Илона Гвоздева, актер Назар Заднепровский, маркетинг Беро Чхаидзе, Яна Винн, Татьяна Карикова, Макс Киреев. Фокус побывал на событии.

Анна Луценко, Илона Гвоздева Fullscreen
Анна Луценко, Илона Гвоздева

Кроме звездной премьеры в кинотеатре Multiplex также состоялся благотворительный показ фильма — для приемных семей, семей опекунов и усыновителей, поскольку мишка Паддингтон присоединился к кампании "Украина для каждого ребенка", которую реализуют Министерство социальной политики Украины, ЮНИСЕФ и Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, чтобы поддержать украинских детей, растущих без заботы родителей, и привлечь внимание общественности к проблеме воспитания детей вне семейного окружения.

Катерина Осадчая фото 2025 Fullscreen
Катерина Осадчая
Паддингтон Fullscreen
Паддингтон

Перед гостями мероприятиями с речами выступали министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде, глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова и директор Adastra Cinema Украина Денис Софронов.

Анна Малиновская с сыном Fullscreen
Анна Малиновская с сыном
Тимур Мирошниченко с женой и детьми Fullscreen
Тимур Мирошниченко с женой и детьми
Дана Маслюк, Анна Луценко Fullscreen
Дана Маслюк, Анна Луценко
Тимур Мирошниченко и Инна рудник с сыном Fullscreen
Тимур Мирошниченко и Инна рудник с сыном
Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко
Макс Киреев Fullscreen
Макс Киреев
Лидия Новоселецкая фото Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко

Ранее Фокус писал о звездном закрытом показе фильма "Плохая хорошая девочка".