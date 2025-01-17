Катя Осадча і Тимур Мірошниченко з дітьми: як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу" (фоторепортаж)
15 січня у столичному кінотеатрі Multiplex Respublika в ТРЦ Respublika Park відбувся ексклюзивний допрем'єрний показ третьої частини пригодницької франшизи "Пригоди Паддінгтона" — "Пригоди Паддінгтона в Перу".
Першими "Пригоди Паддінгтона в Перу" в кінотеатрі Multiplex побачили співачка Світлана Тарабарова з донькою, Тимур та Інна Мірошниченки з дітьми, телеведучі Катерина Осадча, В'ячеслав Соломко, хореографка Ілона Гвоздьова, актор Назар Задніпровський, маркетинг Беро Чхаїдзе, Яна Вінн, Тетяна Карікова, Макс Кірєєв. Фокус побував на події.
Окрім зіркової прем'єри в кінотеатрі Multiplex також відбувся благодійний показ фільму — для прийомних сімей, родин опікунів та усиновлювачів, адже ведмедик Паддінгтон долучився до кампанії "Україна для кожної дитини", яку реалізовують Міністерство соціальної політики України, ЮНІСЕФ і Координаційний центр з розвитку сімейного виховання і догляду за дітьми, щоб підтримати українських дітей, які зростають без батьківського піклування, та привернути увагу громадськості до проблеми виховання дітей поза родинним оточенням.
Перед гостями заходами з промовами виступали міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми Ірина Тулякова та директор Adastra Cinema Україна Денис Софронов.
Раніше Фокус писав про зірковий закритий показ фільму "Погана хороша дівчинка".