Катя Осадча і Тимур Мірошниченко з дітьми: як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу" (фоторепортаж)

15 січня у столичному кінотеатрі Multiplex Respublika в ТРЦ Respublika Park відбувся ексклюзивний допрем'єрний показ третьої частини пригодницької франшизи "Пригоди Паддінгтона" — "Пригоди Паддінгтона в Перу".

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Першими "Пригоди Паддінгтона в Перу" в кінотеатрі Multiplex побачили співачка Світлана Тарабарова з донькою, Тимур та Інна Мірошниченки з дітьми, телеведучі Катерина Осадча, В'ячеслав Соломко, хореографка Ілона Гвоздьова, актор Назар Задніпровський, маркетинг Беро Чхаїдзе, Яна Вінн, Тетяна Карікова, Макс Кірєєв. Фокус побував на події.

Анна Луценко, Ілона Гвоздьова

Окрім зіркової прем'єри в кінотеатрі Multiplex також відбувся благодійний показ фільму — для прийомних сімей, родин опікунів та усиновлювачів, адже ведмедик Паддінгтон долучився до кампанії "Україна для кожної дитини", яку реалізовують Міністерство соціальної політики України, ЮНІСЕФ і Координаційний центр з розвитку сімейного виховання і догляду за дітьми, щоб підтримати українських дітей, які зростають без батьківського піклування, та привернути увагу громадськості до проблеми виховання дітей поза родинним оточенням.

Катерина Осадча

Паддінгтон

Перед гостями заходами з промовами виступали міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми Ірина Тулякова та директор Adastra Cinema Україна Денис Софронов.

Анна Малиновська із сином

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми

Дана Маслюк, Анна Луценко

Тимур Мірошниченко та Інна Рудник із сином

Ірина Татаренко

Макс Кірєєв

Лідія Новоселецька

Слава Соломко

Раніше Фокус писав про зірковий закритий показ фільму "Погана хороша дівчинка".