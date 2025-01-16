Антонио Бандерас, экшн и детектив: обзор фильма "Паддингтон в Перу"

"Паддингтон в Перу" слегка отличается от двух предыдущих ламповых фильмов: он переносит зрителей в опасные джунгли и бросает на поиски сокровищ вместе с любимыми героями.

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В Украине стартовал показ долгожданной третьей части культовой британской истории о мишке Паддингтоне, которому придется вернуться в родное Перу и стать инициатором поисков своей тети Люси. Фокус побывал на допремьерном показе.

"Паддингтон в Перу" 2024

О чем фильм "Паддингтон в Перу" или "Паддингтон — 3"

Паддингтон, которому за много лет жизни в Лондоне удалось не только ассимилироваться, но и стать гражданином Великобритании, получает очень тревожное письмо из дома для престарелых медведей в Перу, где его тетя Люси проживает под присмотром ордена поющих монахинь. В сообщении говорится, что она в последнее время ведет себя странно и очень скучает по своему Паддингтону.

Медвежонок сообщает об этом приютившему его семейству Браунов, и они незамедлительно все вместе отправляются в дальнее путешествие.

"Паддингтон в Перу" 2024

Однако когда Паддингтон и Брауны приезжают в Перу, им сообщают, что тетя Люси накануне пропала, и отдают разбитые очки и браслет исчезнувшей медведицы. Британские гости сразу же понимают, что происходит что-то тревожное, и решают отправиться на поиски тети Люси в опасные джунгли.

Со временем поиски пропавшей тети приводят Паддингтона и Браунов к поискам сокровищ – мифического Эльдорадо, после чего картина приобретает нечто схожее с приключениями "Индианы Джонса". Невероятные горные лабиринты, опасная бурная Амазонка и злой преступник, много лет разыскивающий золото, Хантер (Антонио Бандерас), который то и дело общается с целым "хором" своих почивших предков-золотоискателей.

Из минусов можно отметить разрыв главного героя с цивилизацией, от чего значительно снижается возможность изобретать привычные для серии фильмов шутки. Из плюсов – безусловное преимущество общих видов: они просто завораживают. Тем ярче выглядит медвежонок в английском дафлкоте и красной шляпе на фоне густой зелени перуанских джунглей.

Трейлер фильма "Паддингтон в Перу" 2024

Под занавес зрителей радуют неожиданной сценой с бабушкой Браунов за диджейским пультом в окружении танцующих монахинь. Сложно сказать, на какой возраст рассчитан этот эпизод, но, кажется, это скорее про взрослых, которые не успели закрыть гештальты.

Конечно, третий Паддингтон – не такой ламповый, как два предыдущих: здесь меньше смешных ситуаций, созданных недотепой-мишкой, но экшн и детективная линия придают динамики сюжету и делают его более захватывающим. Видимо, за это стоит сказать спасибо новому режиссеру проекта Дагалу Уилсону, известному своими яркими работами для рекламы брендов. Предыдущие два фильма снимал Пол Кинг, и разница в подходах и атмосфере фильмов — ощутимая. Но сказать, что стало хуже или лучше, нельзя. Скорее, просто по-другому – с новой динамикой, характерами и локациями.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Хорошая плохая девочка".