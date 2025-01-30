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Стиль життя

Актори та знаменитості зібралися на зірковій прем'єрі "Дому за склом" у Києві (фоторепортаж)

фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Ірина Островська, Дар'я Федина, Ігор Савиченко

Фільм розповідає історію амбітної архітекторки, яка змушена зіткнутися з найбільшим викликом у своєму житті — розслідуванням зникнення власної доньки, підозрюваної у злочині.

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29 січня в кінотеатрі "Жовтень" відбувся зірковий показ урбаністичного детективного трилера "Дім за склом" режисера Тараса Дроня, який став автором ідеї та співсценаристом стрічки.

Фільм, що розповідає про конфлікт цінностей амбітної архітекторки Вікторії. Фокус побував на події.

У центрі сюжету — сильна, але нарцисична лідерка, яка опиняється на межі вибору між репутацією та сімейними цінностями, коли її донька Аліса зникає, а її підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Вікторія змушена зануритися в розслідування і вирішити, що важливіше — зберегти обличчя чи врятувати свою дитину.

Головну роль у фільмі виконала Ірина Островська, а також у стрічці знялися Дар'я Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко та інші відомі актори.

"Дім за склом" було знято на 35-міліметрову кіноплівку, що надало фільму особливого атмосферного настрою, нагадуючи скандинавські нуари. Зйомки тривали з 2021 по 2022 рік у Києві, Українці та Циблях Київської області. Міжнародну прем'єру фільм відзначив на Варшавському міжнародному кінофестивалі, а в Україні — на Одеському міжнародному кінофестивалі.

фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Ірина Островська
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Валерія Сочивець, Ірина Островськафільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Валерія Сочивець, Ірина Островська
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Віталій Гордієнко фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Віталій Гордієнко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Максим Девізоров фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Максим Девізоров
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Слава Соломко фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Слава Соломко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Сергій Кисіль і Денис Тарасов фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Сергій Кисіль і Денис Тарасов
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Олена Іллєнко фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Олена Іллєнко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ірина Островська, Роман Мацюта фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Ірина Островська, Роман Мацюта
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ірина Островська, Дар'я Федина фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Ірина Островська, Дар'я Федина
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Інна Білень (2) фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Інна Білень (2)
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Наталія Бабенко (2) фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Наталія Бабенко (2)
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Мирослава Мандзюк фільм "Дім за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Роман Мацюта фільм "Дім за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Роман Мацюта
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ірина Островська, Денис Тарасов, Сергій Кисіль фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Ірина Островська, Денис Тарасов, Сергій Кисіль
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Сергій Кисіль фільм "Будинок за склом", допрем'єрний показ, Тарас Дронь, урбаністичний детектив, Ірина Островська, детективний трилер 2025 року Fullscreen
Сергій Кисіль
Фото: KIRILL AVRAMENKO

Прем'єра "Будинку за склом" відбудеться 30 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу".

Крім цього, Фокус писав, як пройшов закритий показ фільму "Хороша погана дівчинка".