Актори та знаменитості зібралися на зірковій прем'єрі "Дому за склом" у Києві (фоторепортаж)

Фільм розповідає історію амбітної архітекторки, яка змушена зіткнутися з найбільшим викликом у своєму житті — розслідуванням зникнення власної доньки, підозрюваної у злочині.

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29 січня в кінотеатрі "Жовтень" відбувся зірковий показ урбаністичного детективного трилера "Дім за склом" режисера Тараса Дроня, який став автором ідеї та співсценаристом стрічки.

Фільм, що розповідає про конфлікт цінностей амбітної архітекторки Вікторії. Фокус побував на події.

У центрі сюжету — сильна, але нарцисична лідерка, яка опиняється на межі вибору між репутацією та сімейними цінностями, коли її донька Аліса зникає, а її підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Вікторія змушена зануритися в розслідування і вирішити, що важливіше — зберегти обличчя чи врятувати свою дитину.

Головну роль у фільмі виконала Ірина Островська, а також у стрічці знялися Дар'я Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко та інші відомі актори.

"Дім за склом" було знято на 35-міліметрову кіноплівку, що надало фільму особливого атмосферного настрою, нагадуючи скандинавські нуари. Зйомки тривали з 2021 по 2022 рік у Києві, Українці та Циблях Київської області. Міжнародну прем'єру фільм відзначив на Варшавському міжнародному кінофестивалі, а в Україні — на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Ірина Островська Фото: KIRILL AVRAMENKO

Валерія Сочивець, Ірина Островська Фото: KIRILL AVRAMENKO

Віталій Гордієнко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Максим Девізоров Фото: KIRILL AVRAMENKO

Слава Соломко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергій Кисіль і Денис Тарасов Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олена Іллєнко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ірина Островська, Роман Мацюта Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ірина Островська, Дар'я Федина Фото: KIRILL AVRAMENKO

Інна Білень (2) Фото: KIRILL AVRAMENKO

Наталія Бабенко (2) Фото: KIRILL AVRAMENKO

Мирослава Мандзюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Роман Мацюта Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ірина Островська, Денис Тарасов, Сергій Кисіль Фото: KIRILL AVRAMENKO

Сергій Кисіль Фото: KIRILL AVRAMENKO

Прем'єра "Будинку за склом" відбудеться 30 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу".

Крім цього, Фокус писав, як пройшов закритий показ фільму "Хороша погана дівчинка".