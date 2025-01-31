"Где Инна?": "Холостяк" Александр "Терен" объяснил, куда исчез (фото)

Украинский ветеран сейчас сосредоточился на творческих процессах. Тем временем его поклонники ждут подробностей отношений с Инной Белень.

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Главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" и украинский ветеран Александр "Терен" Будько объяснил, куда он исчез, на фоне слухов о разрыве с Инной Белень. Об этом военный рассказал в своем Instagram.

"Друзья, где я пропал? Вы, наверное, заметили, что в последнее время я меньше активен здесь, в своем инстаграме. И я чувствую, что должен объяснить, почему так произошло", — начал "Терен".

По словам Александра, после участия в проекте он столкнулся с огромным эмоциональным, моральным и физическим истощением. "Холостяк" стал для него испытанием, но и подарил много важных уроков. А после него ветерану понадобится много времени, чтобы снова найти баланс и прислушаться к себе.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала своего часа — моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только придавали мне уверенности", — признался Александр "Терен".

Теперь ветеран, который уже написал книгу "История упрямого мужчины", полностью сосредоточился на творческих процессах.

Александр "Терен"

"Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу", — добавил он.

А в комментариях подписчики ветерана начали засыпать его вопросами о победительнице "Холостяка" Инне Белень.

"Где Инна?", "Кто тоже зашел почитать комментарии об Инне?", "Александр, дайте людям хотя бы немного информации, как дела с Инной?", "А как же совместная книга с Инной?" — пишут пользователи сети, на что "Терен" пока не отреагировал.

Александр "Терен" выбрал в "Холостяке" волонтерку Инну Белень Фото: instagram.com/innka_belen/

Напомним, Инна Белень вышла в свет на фоне слухов о разрыве с "Тереном".

Также Фокус писал о планах Инны Белень стать мамой.