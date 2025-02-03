"Сейчас не проект": "Терен" ответил, что сейчас между ним и Инной Белень (фото)

В финале шоу "Холостяк" Александр Будько выбрал волонтерку из Харькова Инну Белень. Впрочем, после окончания проекта пара становится все менее публичной, что беспокоит их поклонников.

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Украинский ветеран и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько ответил, какие у него отношения сейчас с Инной Белень. Об этом военный из Ровно рассказал в своем Instagram.

"Терен" попросил подписчиков спросить, что интересует их. Один из пользователей сети поинтересовался, что сейчас происходит между Александром и его избранницей Инной Белень.

На что ветеран показал письмо со строками украинского писателя Василия Симоненко.

"Письмо писал перед последней церемонией, которая была для меня волнующей", — отметил Александр "Терен".

В частности, он признался, что хочет оставить личную жизнь подальше от внимания публики.

"Но ведь сейчас не проект? Поэтому на этом этапе хочу оставить личное вне поля зрения насколько это возможно. Мне этот период дается непросто", — написал герой "Холостяка".

Александр "Терен" ответил на вопросы об Инне Белень Фото: скріншот

Впрочем, Александр пообещал, что после окончания тяжелого периода расскажет о своем опыте поклонникам.

В частности, известно, что "Терен" сейчас работает над своей второй книгой.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала своего часа — моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только придавали мне уверенности", — признался ветеран.

Инна Белень и Александр "Терен"

Напомним, Инна Белень вышла в свет на фоне слухов о разрыве с "Тереном".

Также Фокус писал о публичной ссоре Инны Белень и Александра "Терена" из-за украинского языка.