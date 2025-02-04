"Дальше отдельно": участники "Холостяка" Александр "Терен" и Инна Белень разошлись (фото)

Участники "Холостяка" поблагодарили друг друга за каждый прожитый момент, искренность и открытость. Теперь они будут двигаться разными путями.

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Украинский ветеран и герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько и победительница проекта Инна Белень объявили о своем разрыве. Новостями пара поделилась на страницах в Instagram.

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас", — начали Александр и Инна свое обращение друг к другу и подписчикам.

В частности, "Терен" и Белень поблагодарили друг друга за каждый прожитый момент, искренность и открытость.

"В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать в целом. Верим, что все самые важные слова сказаны с глазу на глаз и хотели бы оставить их только для нас", — отметили участники 13-го сезона шоу "Холостяк".

Александр "Терен" и Инна Белень

Также экс-пара поблагодарила всех, кто был рядом и поддерживал их.

Перед этим Александр "Терен" в сторис отметил, что сегодня будет "непростой, но необходимый разговор".

"Как всегда, это будет максимально откровенно", — написал ветеран.

Между тем Инна Белень также высказалась лично от себя.

"Некоторые истории оставляют след навсегда. Этот путь был полон эмоций, искренних моментов и важных уроков. Я благодарна за все, что произошло, и за то, кем я стала благодаря этому опыту", — написала харьковская волонтерка.

Инна Белень

Напомним, Александр "Терен" ответил, какие у него отношения с Инной Белень.

Также Фокус писал о публичной ссоре Инны Белень и Александра "Терена" из-за украинского языка.