"Не ожидала": Белень эмоционально подвела итоги отношений с "Тереном"

О романе украинского ветерана Александра "Терена" и Инны Белень официально стало известно лишь около месяца назад. За это время пара публично поссорилась и уже объявила о разрыве.

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Харьковская волонтерка Инна Белень расставила все точки над "и" в разрыве с Александром "Тереном" и пообещала не возвращаться к этой теме. Своими мыслями победительница шоу "Холостяк" поделилась в Instagram.

После официального объявления о новом статусе украинского ветерана и его избранницы в сети началось активное обсуждение и даже хейт в сторону "Терена". Подписчики Инны Белень, по словам героя "Холостяка", начали проклинать его, обвиняя в расставании. Впоследствии ветеран сказал, что Белень скрывает сторис и игнорирует его.

На это заявление отреагировала сама победительница шоу. Белень записала видео, в котором не скрывала эмоций и расплакалась.

"То, что сейчас происходит на просторах интернета — честно, не ожидала. После того общения, которое у нас было на проекте, когда вся страна смотрела за тем, какая сказка может быть, и когда после мы реально пытались строить отношения, а сейчас мне что-то пишут о подписчиках, которые просто..." — начала свое обращение волонтер.

По словам Инны, у нее "связаны руки", ведь она не хочет публично спорить с ветераном войны, который потерял ноги на фронте.

Инна Белень

В частности, Инна Белень опровергла заявления о том, что скрывала свои сторис от "Терена".

"Чего я буду скрывать стори, где я провожу донации, где я сбрасываю деньги на поддержку ВСУ? Я вообще не понимаю, как я могу скрывать от него сторис, во-первых, это очень тупо, во-вторых, я всегда его поддерживала, я никогда в жизни не говорила о нем плохого слова. Я не буду ради одобрения аудитории поливать грязью человека, с которым я хотела построить отношения", — призналась победительница "Холостяка".

Кроме этого, Белень впервые назвала условие, при котором она готова полностью удалить соцсети. По словам Инны, она хочет окунуться в семейную жизнь, воспитывая детей и имея мужчину, который будет ее защищать, любить и уважать.

Александр "Терен" и Инна Белень Фото: СТБ

"На моей странице вы не увидите ни одного комментария больше о Саше. Я не вижу смысла размусоливать больше эту тему. Своим отношением человек просто все показал. Еще раз: спасибо большое за все, что было между нами, спасибо за все, за позицию, за защиту. И, я думаю, на этой ноте мы просто закрываем эту тему", — подытожила Инна Белень историю с "Тереном".

Напомним, Александр "Терен" и Инна Белень официально объявили о разрыве.

Также Фокус писал о публичной ссоре Инны Белень и Александра "Терена" из-за украинского языка.