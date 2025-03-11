Переможниця "Холостяка" зізналася, чи вільне її серце, та пригадала інцидент у Німеччині (фото)

Колишня кохана Олександра "Терена" зізналася, що якось перед німцями пожартувала про танк для України. Через це її взяли під охорону.

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Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь зізналася, через який жарт опинилася під охороною німецьких військових. Про це волонтерка розповіла своїм підписникам в Instagram.

Колишня обраниця Олександра "Терена" зізналася, що якось перед німцями пожартувала про танк для України.

"У військовій частині в Німеччині опинилася під охороною, бо пожартувала, що вкраду танк для України", — пригадала Інна Бєлєнь.

Зокрема, переможниця "Холостяка" зізналася, що має офіційний документ, який підтверджує, що після її смерті органи, зокрема очі та шкіра, можуть бути використані для трансплантації.

Третій факт про Інну Бєлєнь: на відпочинку її вкусила черепаха за сідниці.

Інна Бєлєнь Фото: Скріншот

Чи перебуває Інна Бєлєнь у стосунках

Окрім несподіваних фактів, переможниця "Холостяка" чесно відповіла, чи зайняте наразі її серце після розриву з Олександром "Тереном".

"Я не в стосунках. У мене немає відносин. Чоловіка, любовника також", — написала волонтерка з Харкова.

Зокрема, Інна Бєлєнь розвіяла чутки про роман з Вадимом Олійником.

Інна Бєлєнь Фото: Скріншот

Нагадаємо, Інна Бєлєнь емоційно підбила підсумки роману з "Тереном".

Також Фокус писав про те, чому Інна Бєлєнь та Олександр "Терен" не жили разом.