"У житті за два місяці стільки всього не відбувається": чому Бєлєнь та "Терен" не жили разом

На думку переможниці проєкту "Холостяк" Інни Бєлєнь, пара мала час для того, аби зʼїхатися після зйомок. Якби щось пішло не так, вони могли б зʼїхати назад, вважає дівчина.

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Після закінчення зйомок проєкту "Холостяк" переможниця Інна Бєлєнь з головним героєм шоу Олександром Будьком "Тереном" не почали проживати разом. Дівчина розповіда деталі в інтервʼю "Люкс ФМ".

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"Коли ти йдеш на якісь поступки, треба розуміти, чи комфортно тобі, чи ні. Казати, що два місяці — це замало для спілкування… Але в житті за два місяці стільки всього не відбувається. Тобто по інтенсивності і по тому, що відбулось взагалі на проєкті за цей час, у реальному житті ми це пережили б року за пів, напевно", — пояснила Інна Бєлєнь.

Вона вважає, що був час для того, аби зʼїхатися після закінчення проєкту. Зокрема, якщо люди зустрічаються та планують майбутнє. Інна Бєлєнь наголосила, що в них з "Тереном" було дві квартири.

"Якщо щось би не пішло, можна було просто з'їхати назад", — переконана дівчина.

Також Бєлєнь розповіла, що в неї з "Тереном" різні вподобання щодо поцілунків. Зокрема, вона полюбляє цілувалися тільки з язиком.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо про те, що Олександр Будько "Терен", головний герой шоу "Холостяк" та переможниця проєкту Інна Бєлєнь розійшлися. За словами пари, в житті все не завжди складається так, як в романтичних фільмах, а тому вони вирішили рухатися далі окремо.

6 лютого Олександр "Терен" заявив, що після закінчення проєкту "Холостяк" отримав багато хейту від людей. Через це він відчув щодо них злість та агресію.