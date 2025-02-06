"Стільки ненависті я ще не відчував": Терен заявив, що злиться на людей після "Холостяка" (відео)

Олександр "Терен" впевнений, що в Україні повториться історія 2015 року, коли ветерани війни стануть для суспільства "непотребом".

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Головний герой 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" — ветеран російсько-української війни Олександр Будько з позивним "Терен" заявив, що після закінчення проєкту отримав дуже багато хейту від людей, через що відчуває щодо них злість та агресію. Про це Олександр розповів в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко.

Інтерв'ю Олександра "Терена"

"Тотально і всюди всі обговорюють лише моменти, з ким я поцілувався, коли я це зробив, чому я це зробив. Ніхто не звертає увагу на той досвід, який я набув і те, що я транслюю. Зараз досі обговорення проєкту, який вже закінчився. Стільки ненависті я ще не відчував ніколи у своєму житті. У мене зараз величезна злість і агресія на цих людей через ось це нерозуміння. Нівеляція абсолютна та тотальна того, що людина ветеран", — сказав Олександр.

Він навів кілька прикладів неповаги з боку суспільства до ветеранів, зокрема, коли у Львові сусіди обурились встановленням пандуса біля під'їзду, в якому проживає ветеран російсько-української війни.

"Якщо зараз тема ветеранства і поваги до ветеранів ще хоч якось тримається, тому що є люди, які воюють, і є фронт, то я впевнений, що якщо так трапиться, що війна завершиться благополучно для України, то люди про це швидко забудуть. І ми повернемось у 2015 рік, коли з ветерана та учасника війни ти стаєш непотребом", — зазначив "Терен".

За його словами, наразі люди шукають зручних ветеранів, які будуть сидіти вдома, нікуди не виходити і раз на місяць отримувати продуктові пакети.

Олександр також підкреслив, що отримав чимало хейту через те, що розповів, що хоче велику родину та п'ятьох дітей, попри те, що має інвалідність.

"Чому люди мають мене ненавидіти і дорікати мені, що я хочу велику родину?", — запитав військовий.

"Терен" наголосив, що багато людей зчитали лише його образ з проєкту "Холостяк" та переносять його на нього, як на реальну людину.

Нагадаємо, 5 лютого Інна Бєлєнь розставила всі крапки над "і" в розриві з Олександром "Тереном" та пообіцяла не повертатися до цієї теми.

Фокус також писав про публічну сварку Інни Бєлєнь та Олександра "Терена" через українську мову.