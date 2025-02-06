"Столько ненависти я еще не испытывал": Терен заявил, что злится на людей после "Холостяка" (видео)

Александр "Терен" уверен, что в Украине повторится история 2015 года, когда ветераны войны станут для общества "хламом".

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Главный герой 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" — ветеран российско-украинской войны Александр Будько с позывным "Терен" заявил, что после окончания проекта получил очень много хейта от людей, из-за чего испытывает к ним злость и агрессию. Об этом Александр рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко.

Интервью Александра "Терена"

"Тотально и везде все обсуждают только моменты, с кем я поцеловался, когда я это сделал, почему я это сделал. Никто не обращает внимание на тот опыт, который я приобрел и то, что я транслирую. Сейчас до сих пор обсуждение проекта, который уже закончился. Столько ненависти я еще не испытывал никогда в своей жизни. У меня сейчас огромная злость и агрессия на этих людей из-за вот этого непонимания. Нивеляция абсолютная и тотальная того, что человек ветеран", — сказал Александр.

Он привел несколько примеров неуважения со стороны общества к ветеранам, в частности, когда во Львове соседи возмутились установкой пандуса возле подъезда, в котором проживает ветеран российско-украинской войны.

"Если сейчас тема ветеранства и уважения к ветеранам еще хоть как-то держится, потому что есть люди, которые воюют, и есть фронт, то я уверен, что если так случится, что война завершится благополучно для Украины, то люди об этом быстро забудут. И мы вернемся в 2015 год, когда из ветерана и участника войны ты становишься хламом", — отметил "Терен".

По его словам, сейчас люди ищут удобных ветеранов, которые будут сидеть дома, никуда не выходить и раз в месяц получать продуктовые пакеты.

Александр также подчеркнул, что получил немало хейта из-за того, что рассказал, что хочет большую семью и пятерых детей, несмотря на то, что имеет инвалидность.

"Почему люди должны меня ненавидеть и упрекать меня, что я хочу большую семью?", — спросил военный.

"Терен" отметил, что многие люди считали только его образ из проекта "Холостяк" и переносят его на него, как на реального человека.

Напомним, 5 февраля Инна Белень расставила все точки над "і" в разрыве с Александром "Тереном" и пообещала не возвращаться к этой теме.

Фокус также писал о публичной ссоре Инны Белень и Александра "Терена" из-за украинского языка.