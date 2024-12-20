Скандал во Львове из-за пандуса: жители дома поругались с ветераном без ног (видео)

Военный Сергей Власов, потерявший обе ноги на Донбассе, захотел установить пандус в подъезд. Однако его соседям идея не понравилась — конструкция мешает носить вещи в подъезд.

Related video

Жители многоэтажного дома во Львове устроили скандал из-за того, что потерявший обе ноги военнослужащий Сергей Власов решил установить пандус в свой подъезд. Видео конфликта появилось в TikTok.

Соседи Власова были недовольны размером конструкции и угрожали ее спилить. При этом на кадрах видно, что пандус занимает половину подходной к входу в подъезд лестницы.

Сосед ветерана заявлял, что из-за пандуса жителям дома будет крайне неудобно заносить вещи в подъезд и просил подрядчиков прекратить работу. Некоторые жильцы дома утверждали, что вообще не видели Сергея Власова на инвалидной коляске, поэтому пандус ему якобы не нужен.

Руководитель Центра помощи защитникам во Львове Андрей Жолоб позднее опубликовал видео извинения возмущавшегося из-за установки пандуса для ветерана.

"Хочу извиниться перед Сергеем, нашим соседом, воином и защитником за необдуманное высказывание. Хочу пожать руку и поблагодарить за то, что вы есть. Относительно сложившейся ситуации, нужно было сначала спрашивать у Сергея. Может быть, у него были вопросы, а мы этого не согласовали", — отметил мужчина.

Ветеран в свою очередь сказал, что считает конфликт с пандусом исчерпанным и пожал руку соседу.

Что известно про Сергея Власова?

Сергей Власов родился в городе Снигиревка Николаевской области, он защищает Украину от российской агрессии с 2014 года. Военный переехал во Львов пять лет назад. В 2023 году получил тяжелое ранение в Донецкой области, в результате ему ампутировали обе ноги. Пройдя протезирование, военный вернулся к работе в бригаде, пишет издание Zaxid.net.

Пандус в доме, где проживает Власов, начали устанавливать 18 декабря. Военный ранее обращался с такой просьбой в Железнодорожную районную администрацию.

Уполномоченная Львовского горсовета по вопросам доступности Ирина Маруняк проверила дом и конструкцию после скандала. По ее оценкам, пандус отвечает всем требованиям, в доме также поменяют лифт и расширят вход в подъезд.

Фокус ранее писал о льготах, доступных украинским военным. Участники войны имеют право на 50% скидки, а получившие инвалидность вследствие боев — на 100%.

Ранее украинка жаловалась, как военкомы пытались мобилизовать ее брата, больного рассеянным склерозом. ВВК признало его полностью годным.