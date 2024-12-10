Скидка до 100% на коммуналку: кому в Украине доступны льготы: кому в Украине доступны льготы
Льготы можно получить даже в том случае, если военнослужащий не может сам лично обратиться в соответствующие органы. Вместо него это могут сделать члены семьи.
Защитники, которые сегодня защищают (или защищали) Украину, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил Кабинет Министров Украины.
Согласно информации правительства, сюда входят услуги:
- по поставке и распределению природного газа, электрической энергии, по поставке горячей воды, тепловой энергии для отопления,
- централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода,
- по управлению многоквартирным домом,
- вывозу мусора;
- льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто может получить льготу
К таким категориям населения относятся:
- лица с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;
- участники боевых действий — 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
- участники войны — 50% скидки;
- члены семей погибших — 50% скидки
Как оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг
Для оформления льготы, необходимо обратиться:
- в орган Пенсионного Фонда, подав заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте;
- в исполнительный орган сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций
- в ЦПАУ.
Также льготу можно оформить онлайн:
- через мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ. В этом случае следует авторизоваться с помощью электронной подписи. После этого зайти в раздел "Все услуги", выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить все формы.
Необходимые для оформления льготы документы
Для этого нужны:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Также следует подать соответствующее заявление. В нем должны указываться реквизиты организаций, предоставляющих услуги, лицевые счета в них.
В Правительстве добавили, что в этом году оформление льготы для ветеранов войны было значительно упрощено и уменьшено количество документов, необходимых для ее оформления. Поэтому в Пенсионный фонд можно подать только упрощенное заявление о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно.
Если военный не может лично подать заявление: алгоритм действий
Кабмин добавил, что если военнослужащий по каким-то причинам (например, пребывание на фронте, в госпитале) не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота — нетрудоспособные отец или мать, муж или жена. Для этого к перечню необходимых документов нужно приобщить документ о подтверждении родственной связи (в частности, свидетельство о браке или свидетельство о рождении).
После подачи заявления Пенсионный фонд обязан его рассмотреть в течение 10 дней. Кроме этого, он имеет 3 дня для уведомления о принятом решении.
Как работают льготы
По информации Кабмина, они монетизированы. Это означает, что льготы предоставляются в денежной форме, зато лицо должно ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Пенсионный фонд должен выплачивать на открытый в уполномоченном банке или через отделение АО "Укрпочта" банковский счет.
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