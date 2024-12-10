Скидка до 100% на коммуналку: кому в Украине доступны льготы: кому в Украине доступны льготы

Льготы можно получить даже в том случае, если военнослужащий не может сам лично обратиться в соответствующие органы. Вместо него это могут сделать члены семьи.

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Защитники, которые сегодня защищают (или защищали) Украину, имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил Кабинет Министров Украины.

Согласно информации правительства, сюда входят услуги:

по поставке и распределению природного газа, электрической энергии, по поставке горячей воды, тепловой энергии для отопления,

централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода,

по управлению многоквартирным домом,

вывозу мусора;

льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто может получить льготу

К таким категориям населения относятся:

лица с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;

участники боевых действий — 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

участники войны — 50% скидки;

члены семей погибших — 50% скидки

Как оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг

Для оформления льготы, необходимо обратиться:

в орган Пенсионного Фонда, подав заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте;

в исполнительный орган сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций

в ЦПАУ.

Также льготу можно оформить онлайн:

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг ПФУ. В этом случае следует авторизоваться с помощью электронной подписи. После этого зайти в раздел "Все услуги", выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить все формы.

Необходимые для оформления льготы документы

Для этого нужны:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Также следует подать соответствующее заявление. В нем должны указываться реквизиты организаций, предоставляющих услуги, лицевые счета в них.

В Правительстве добавили, что в этом году оформление льготы для ветеранов войны было значительно упрощено и уменьшено количество документов, необходимых для ее оформления. Поэтому в Пенсионный фонд можно подать только упрощенное заявление о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно.

Если военный не может лично подать заявление: алгоритм действий

Кабмин добавил, что если военнослужащий по каким-то причинам (например, пребывание на фронте, в госпитале) не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота — нетрудоспособные отец или мать, муж или жена. Для этого к перечню необходимых документов нужно приобщить документ о подтверждении родственной связи (в частности, свидетельство о браке или свидетельство о рождении).

После подачи заявления Пенсионный фонд обязан его рассмотреть в течение 10 дней. Кроме этого, он имеет 3 дня для уведомления о принятом решении.

Как работают льготы

По информации Кабмина, они монетизированы. Это означает, что льготы предоставляются в денежной форме, зато лицо должно ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Пенсионный фонд должен выплачивать на открытый в уполномоченном банке или через отделение АО "Укрпочта" банковский счет.

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