Знижка до 100% на комуналку: кому в Україні доступні пільги

Пільги можна отримати навіть в тому випадку, якщо військовослужбовець не може сам особисто звернутись до відповідних органів. Замість нього це можуть зробити члени сім'ї.

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Захисники, які сьогодні боронять (або боронили) Україну, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомив Кабінет Міністрів України.

Згідно з інформацією уряду, сюди входять послуги:

з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення,

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,

з управління багатоквартирним будинком,

вивезення сміття;

пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто може отримати пільгу

До таких категорій населення відносяться:

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки

Як оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг

Для оформлення пільги, необхідно звернутися:

до органу Пенсійного Фонду, подавши заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою;

до виконавчого органу сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій

до ЦНАПів.

Також пільгу можна оформити онлайн:

через мобільний додаток Пенсійного фонду;

через веб-портал електронних послуг ПФУ. В цьому випадку слід авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього зайти в розділ "Всі послуги", обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та заповнити всі форми.

Необхідні для оформлення пільги документи

Для цього потрібні:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Також слід подати відповідну заяву. В ній мають зазначатись реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.

В Уряді додали, що цьогоріч оформлення пільги для ветеранів війни було значно спрощено та зменшено кількість документів, які необхідні для її оформлення. Тому до Пенсійного фонду можна подати лише спрощену заяву про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно.

Якщо військовий не може особисто подати заяву: алгоритм дій

Кабмін додав, що якщо військовослужбовець з якихось причин (наприклад, перебування на фронті, в госпіталі) не має можливості особисто подати заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга — непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина. Для цього до переліку необхідних документів потрібно долучити документ про підтвердження родинного зв'язку (зокрема, свідоцтво про одруження або свідоцтво про народження).

Після подання заяви Пенсійний фонд зобов'язаний її розглянути протягом 10 днів. Крім цього, він має 3 дні для повідомлення про прийняте рішення.

Як працюють пільги

За інформацією Кабміну, вони монетизовані. Це означає, що пільги надаються у грошовій формі, натомість особа має щомісяця самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг. Пенсійний фонд має виплачувати на відкритий в уповноваженому банку або через відділення АТ "Укрпошта" банківський рахунок.

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