Комуналка в Україні: як зміняться тарифи на світло і газ з 1 січня

Деякі українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше, якщо у них є пільги.

Цього року вартість електроенергії зросла майже вдвічі. Водночас тариф на газ для побутових споживачів залишається незмінним останні кілька років. Про це йдеться у пресслужбі компанії "Нафтогаз".

З 1 січня 2025 року тариф на газ не зазнає змін. Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифу на газ.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми повинні підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми зараз гарантуємо наявність ресурсу і фіксовану ціну на рік уперед", — заявив глава групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Тобто, побутові споживачі, яких обслуговує Нафтогаз і надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу. В інших регуляторів вартість блакитного палива варіюється в межах від 7,70 до 9,99 гривні.

Як повідомляє Міненерго, тариф на електроенергію й надалі становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Цю пільгову вартість встановлено до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

В уряді радять не зловживати програмою "еПідтримки". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти, які будуть отримані громадянами за кордоном, підлягатимуть поверненню.