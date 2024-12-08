Коммуналка в Украине: как изменятся тарифы на свет и газ с 1 января

Некоторые украинцы могут платить за электроэнергию вдвое меньше, если у них есть льготы.

В этом году стоимость электроэнергии выросла почти вдвое. В то же время тариф на газ для бытовых потребителей остается неизменным последние несколько лет. Об этом говорится в пресс-службе компании "Нафтогаз".

С 1 января 2025 года тариф на газ не претерпит изменений. Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ.

"В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

То есть, бытовые потребители, которых обслуживает Нафтогаз и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. У других регуляторов стоимость голубого топлива варьируется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны.

Как сообщает Минэнерго, тариф на электроэнергию и в дальнейшем будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час. Эта льготная стоимость установлена до 30 апреля 2025 года.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

В правительстве советуют не злоупотреблять программой "еПідтримки". По словам премьера Дениса Шмыгаля, средства, которые будут получены гражданами за рубежом, будут подлежать возврату.