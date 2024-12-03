В Украине не будут повышать тарифы на коммуналку до весны 2025 года, — Шмыгаль

Тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут меняться в Украине до окончания отопительного сезона.

До конца отопительного сезона в 2025 году тарифы на коммуналку в Украине не будут меняться. Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в рамках т.н. "Зимней єПідтримки" расширяются уже имеющиеся программы помощи украинским семьям и внедряются новые. В частности, до конца отопительного сезона останутся неизменными действующие тарифы на газ, тепло и электрическую энергию.

Также в течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи вынужденных переселенцев, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Кроме того, с 2025 года семьи переселенцев смогут оформить субсидию на аренду жилья.

В программу "Зимняя єПідтримка" входит и предоставление 1000 гривен, которые люди смогут потратить на оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, приобрести лекарства или задонатить на ВСУ.

Сейчас "Зимняя еПідтримка" состоит из восьми различных программ и в ближайшее время правительство еще будет расширять эту инициативу, подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

В правительстве советуют не злоупотреблять программой "еПідтримки". По словам премьера Дениса Шмыгаля, средства, которые будут получены гражданами за рубежом, будут подлежать возврату.