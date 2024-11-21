Могут ли вырасти тарифы на свет и газ в Украине: эксперт сделал прогноз на 2025 год

Экономическая логика свидетельствует о том, что удерживать текущий уровень тарифов долго невозможно, особенно в условиях роста расходов энергетики.

До мая 2025 года тарифы на газ и электроэнергию для населения сохранятся без изменений. Однако после завершения отопительного сезона планируется их пересмотр, что продиктовано экономической ситуацией и потребностью в восстановлении инфраструктуры. Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии изданию "OBOZ.UA".

Действующие тарифы на газ для населения остаются выгодными для поставщиков. Например, "Нафтогаз" получает прибыль от реализации газа собственной добычи даже при текущих ценах. Однако продолжаются обсуждения о необходимости привязки стоимости газа в Украине к волатильным европейским газовым индексам.

Эксперт отмечает, что использование внутренних рыночных котировок и внедрение биржевых инструментов может позволить установить цену на газ для украинцев ниже 10 грн/м³, что заметно выгоднее европейских тарифов. Однако в сфере электроэнергетики ситуация гораздо сложнее.

Регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры вынуждают энергетиков выделять значительные ресурсы на восстановление, что увеличивает затраты, покрываемые за счет:

бюджетных средств (фактически – налогов граждан);

кредитов, которые нужно будет погашать;

доходов от продаж электроэнергии потребителям.

Некоторые специалисты полагают, что переход на рыночные тарифы, аналогичные европейским, давно назрел. Это предусматривает отмену специальных обязательств для государственных компаний, таких как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые в настоящее время реализуют электроэнергию для населения по сниженным ценам. Однако такой подход требует внедрения адресной помощи для социально уязвимых групп, которые могут столкнуться с трудностями при оплате новых тарифов.

Как отмечает Рябцев, с экономической точки зрения, сохранять текущий уровень тарифов на продолжительный срок становится все сложнее, особенно на фоне увеличения затрат энергетиков. В связи с этим уже с мая 2024 года возможно постепенное повышение тарифов. Однако государство, скорее всего, постарается минимизировать резкие скачки, чтобы поддержать социально уязвимые категории населения.

Напомним, что украинцам, устанавливающим альтернативные источники энергии, предоставят льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. В то же время увеличен лимит стоимости таких установок, и теперь их можно приобретать в кредит.

Кроме того, в Украине по-прежнему сохраняется мораторий на увеличение тарифов, однако согласно Меморандуму с МВФ, в 2025 году возможен рост цен на коммунальные услуги. Также не исключено повышение цен на транспортировку газа.