Скидка 100%: кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги

Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, однако не более чем до конца текущего календарного года.

Некоторые граждане Украины могут рассчитывать на льготы по оплате коммунальных услуг. Эти скидки предоставляются пенсионерам, которые трудились на определенных сельских профессиях и продолжают проживать в сельской местности. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Определенная категория пенсионеров может воспользоваться льготой, которая предполагает 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на покупку твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. Эта льгота предназначена для пенсионеров, работавших в сельской местности в определенных профессиях и продолжающих жить в этих районах после выхода на пенсию.

В частности право на скидку на коммунальные платежи имеют:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Для получения льготы пенсионерам, имеющим соответствующую специальность, необходимо подтвердить не менее трех лет стажа по данной профессии и в момент выхода на пенсию занимать должности, которые дают право на льготу. В то же время, размер льготы в 100% зависит от дохода семьи пенсионера. Скидка предоставляется, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев, рассчитанный на одного человека, не превышает суммы, которая дает право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240 гривен).

Право на то, чтоб не платить за коммунальные услуги, предоставляется на срок до двенадцати месяцев с момента подачи заявления, но не позже конца текущего календарного года. При этом льгота не распространяется на членов семьи льготника.

Пенсионер, который находится на учете в Реестре лиц, для назначения выплаты должен предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

"Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации заведения и т.д.) на основании записей в трудовой книжке", — сообщили в ПФУ.

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно с помощью одного из трех методов:

лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте — в адрес органа Фонда;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Напомним, что украинцам, устанавливающим альтернативные источники энергии, предоставят льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. В то же время увеличен лимит стоимости таких установок, и теперь их можно приобретать в кредит.

Кроме того, в Украине по-прежнему сохраняется мораторий на увеличение тарифов, однако согласно Меморандуму с МВФ, в 2025 году возможен рост цен на коммунальные услуги. Также не исключено повышение цен на транспортировку газа.