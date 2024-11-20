Знижка 100%: хто з українців може не платити за комунальні послуги

Пільга надається протягом дванадцяти місяців від місяця звернення, проте не більше ніж до кінця поточного календарного року.

Деякі громадяни України можуть розраховувати на пільги з оплати комунальних послуг. Ці знижки надаються пенсіонерам, які працювали на певних сільських професіях і продовжують проживати в сільській місцевості. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Певна категорія пенсіонерів може скористатися пільгою, яка передбачає 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а також на купівлю твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу в межах встановлених норм. Ця пільга призначена для пенсіонерів, які працювали в сільській місцевості в певних професіях і продовжують жити в цих районах після виходу на пенсію.

Зокрема право на знижку на комунальні платежі мають:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

Для отримання пільги пенсіонерам, які мають відповідну спеціальність, необхідно підтвердити щонайменше три роки стажу за даною професією та на момент виходу на пенсію обіймати посади, які дають право на пільгу. Водночас розмір пільги у 100% залежить від доходу сім'ї пенсіонера. Знижка надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців, розрахований на одну особу, не перевищує суми, яка дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240 гривень).

Право на те, щоб не платити за комунальні послуги, надається на строк до дванадцяти місяців від моменту подання заяви, але не пізніше кінця поточного календарного року. Водночас пільга не поширюється на членів сім'ї пільговика.

Пенсіонер, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, для призначення виплати має надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

"Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджувальну довідку про право на пільгу, видану відділом освіти, охорони здоров'я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (в разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці", — повідомили в ПФУ.

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна за допомогою одного з трьох методів:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою — на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Нагадаємо, що українцям, які встановлюють альтернативні джерела енергії, нададуть пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Водночас збільшено ліміт вартості таких установок, тепер їх можна купувати в кредит.

Крім того, в Україні, як і раніше, зберігається мораторій на збільшення тарифів, однак, згідно з Меморандумом із МВФ, у 2025 році можливе зростання цін на комунальні послуги. Також не виключено підвищення цін на транспортування газу.