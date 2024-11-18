В Украине изменились тарифы на коммуналку: за что придется платить больше

Согласно анализу, больше всего изменились цены на свет, услуги по управлению многоквартирными домами и уборку мусора подорожали, а меньше всего — водоснабжение, канализация, природный газ и горячая вода.

В период с октября 2023 года по октябрь 2024 года тарифы на коммуналку в Украине выросли в среднем на 18,6%. Однако изменения коснулись не всех сфер: например, стоимость электроэнергии увеличилась на 63,6%, тогда как цены на некоторые другие услуги остались неизменными. Об этом сообщили в Госстате.

В Украине значительно изменили тарифы на коммуналку

Там указали, что, помимо электроэнергии, подорожали также такие тарифы на коммуналку:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,2%;

уборка мусора – на 5,7%;

содержание и ремонт жилья – на 4,8%.

При этом тарифы на некоторые позиции остались без изменений. К ним относятся:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Напомним, что украинцам, устанавливающим альтернативные источники энергии, предоставят льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. В то же время увеличен лимит стоимости таких установок, и теперь их можно приобретать в кредит.

Кроме того, в Украине по-прежнему сохраняется мораторий на увеличение тарифов, однако согласно Меморандуму с МВФ, в 2025 году возможен рост цен на коммунальные услуги. Также не исключено повышение цен на транспортировку газа.

Некоторые украинцы имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается военнослужащих, вышедших на пенсию по выслуге лет. Размер этих льгот устанавливается индивидуально, в зависимости от статуса пенсионера.