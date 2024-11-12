Украинцы могут сэкономить на коммуналке: кто заплатит меньше во время отключений света

Получатели субсидий и льгот, как уверяют в Кабинете министров, могут рассчитывать на полный размер помощи даже во время отключений электроэнергии.

Украинцам, устанавливающим альтернативные источники энергии, предоставят льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. В то же время увеличен лимит стоимости таких установок, и теперь их можно приобретать в кредит. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Правительство уже одобрило изменения в законодательстве, разработанные Министерством социальной политики. В частности, предлагается:

на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться;

предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии увеличен с 50 до 100 тыс. грн;

при этом, если человек или семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны – ее приобретение стоимостью до 150 тыс. грн или разовый платеж в размере до 150 тыс. грн по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии.

"Мы стремились реализовать эти изменения до наступления зимы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку наиболее нуждающимся украинцам. Благодаря решению правительства, получатели субсидий и льгот сохранят их прежний размер, даже при отключениях. Кроме того, те, кто желает использовать альтернативные источники энергии, смогут продолжать их приобретать, при этом сохраняя субсидию или льготу," – подчеркнула первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак.

В общей сложности накануне зимы жилищные субсидии и льготы получат 2,8 млн украинских семей. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 млрд. гривен на эти нужды.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.